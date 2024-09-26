РЖД к концу года удвоят протяженность магистральной квантовой сети

ОАО "Российские железные дороги" к концу года планирует удвоить, до 7 тыс. км, протяженность магистральной квантовой сети в стране и завершить несколько ключевых научно-технических проектов в этой сфере, сообщил ТАСС начальник департамента квантовых коммуникаций компании Артур Глейм в ходе форума "Микроэлектроника - 2024".

"Когда РЖД начинали работать в области квантовой коммуникации, это были разработки топологии "точка-точка", то есть максимум соединения двух устройств. Сейчас мы говорим уже о создании федеральных сетей, структурно распределенных с более сложной топологией. А это и технологии, это и программное обеспечение, это и кадры, эксплуатация, проектирование. Мы уверенно выполнили планы по развитию сетей по 2023 году и движемся к целевой задаче 2024 года - довести протяженность своей сети квантовой связи до 7 тысяч километров, и конечно, она будет достигнута", - сказал он.

Общая протяженность квантовой сети РЖД в 2023 году составила почти 3,3 тыс. км. Компания планирует в 2024 году присоединить к магистральной сети города Сочи, Саратов, Самара, Челябинск, Екатеринбург и несколько других.

"В 2024 году ожидается завершение целого ряда научно-технических проектов, направленных на разработку и создание ключевых отечественных технологий и компонентной базы. По итогам чего планируется создать 16 образцов устройств и оборудования квантовых коммуникаций", - сказал Глейм.

По его словам, в рамках реализации космического сегмента квантовой сети планируется создание бортовой и наземной аппаратуры для спутниковых систем квантовой коммуникации, в том числе для сопряжения с магистральными квантовыми сетями.

Глейм отметил, что квантовая коммуникация в РЖД не является альтернативой традиционным сетям связи.