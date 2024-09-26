НИК D1 РНК СИГРЭ: в фокусе внимания экспертов — средства и методы неразрушающего контроля

17–19 сентября 2024 года группа компаний «Изолятор» приняла участие в научно-практической конференции «Средства и методы неразрушающего контроля. Общие вопросы диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования» и XXIX пленарном заседании Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «Инженерно-технический центр УралЭнергоИнжиниринг», которые прошли в Новосибирском государственном техническом университете.

На правах членов Совета в мероприятиях приняли участие глава группы компаний «Изолятор» д. т. н. Александр Славинский, директор московского отделения завода «Изолятор» Владимир Устинов и секретарь Совета, руководитель департамента интегрированной системы менеджмента группы компаний «Изолятор» Марина Владимирова.

На открытии конференции Александр Славинский в составе президиума тепло поприветствовал участников мероприятия.

С докладом «Перспективы применения полых композитных изоляторов в конструкции высоковольтных вводов и другого высоковольтного оборудования» на конференции выступил инженер-конструктор первой категории научно-технического центра группы компаний «Изолятор» Артем Семенов.

Он представил перспективные планы группы компаний «Изолятор» по организации производства композитных полых изоляторов, что позволит повысить надежность выпускаемого высоковольтного оборудования и не зависеть от поставок комплектующих зарубежных производителей.

В работе конференции приняли участие 110 человек, представлявших 60 организаций.

Участники заслушали и обсудили 38 докладов, представленных крупнейшими электросетевыми и генерирующими компаниями, производителями электрооборудования и диагностических приборов, научно-исследовательскими центрами, техническими университетами.

Итоги конференции подвел председатель Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг», технический директор ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» Алексей Утепов.

Он отметил, что благодаря поддержке научно-технического сообщества, производителей высоковольтной аппаратуры, диагностических приборов и специалистов энергетической отрасли, Совет на протяжении 30 лет успешно осуществляет свою деятельность по совершенствованию современных методов диагностирования и обобщению опыта эксплуатации силового электрооборудования.

Конференция организована Советом совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (принимающая сторона), Общественным советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке Национального исследовательского комитета D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» Российского национального комитета СИГРЭ.

Комитет D1 с 2016 года функционирует на базе производственного комплекса «Изолятор — высоковольтные вводы» группы «Изолятор», которому предоставлен статус «Ведущий научно-технический партнер Российского национального комитета СИГРЭ». Руководит комитетом Александр Славинский.

В ходе научно-практической конференции состоялось XXIX пленарное заседание Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «Инженерно-технический центр УралЭнергоИнжиниринг».

На заседании был заслушан отчёт о работе Совета за 2023 и 2024 годы, обсуждались планы по проведении заседания и конференции Совета в 2025 году совместно с Советом Сибири и Дальнего Востока.

Заключительными мероприятиями ежегодной встречи специалистов по диагностике силового электрооборудования стали ознакомительные экскурсии по Новосибирскому государственному техническому университету, филиалу АО «Россети Научно-технический центр» — СибНИИЭ и заводу Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ».