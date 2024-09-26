«Россети Кубань» повысила надежность трех высоковольтных ЛЭП в Новокубанском и Успенском районах

Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт трех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ общей протяженностью свыше 35 км. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение 16 тыс. жителей и социально значимых учреждений в Новокубанском и Успенском районах Краснодарского края.

На воздушных линиях электропередачи «Связная – Дивная», «Отпайка на ПС 35 кВ Маламино» и «Восток – Глубокая» энергетики выполнят замену и ремонт дефектных опор, обновят 400 изоляторов и установят 47 комплектов современной линейно-сцепной арматуры. Для надлежащего функционирования электрических сетей, особенно в период неблагоприятных погодных условий, расчистят от растительности 4,2 га в охранных зонах ЛЭП.

От надежной работы энергообъектов зависит электроснабжение жилого сектора, образовательных и медицинских учреждений, объектов коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры сельских поселений двух районов на востоке региона.

– В рамках ремонтной кампании мы выполняем большой объем плановых работ, который формируется по результатам комплексного обследования линий электропередачи в каждом районе. Основная задача – это повышение надежности электроснабжения и снижение рисков нарушения подачи электроэнергии при сильном ветре, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях в сезон холодов, – отмечает начальник службы линий 35 кВ и выше Армавирских электросетей Игорь Лахматов.

Всего в 2024 году специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» отремонтируют порядка 20 высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ, заменят 3,8 тыс. изоляторов и расчистят свыше 100 га трасс ЛЭП. Проведенные мероприятия позволят обеспечить надежную работу энергооборудования в предстоящий осенне-зимний период.