«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более тысячи новых объектов в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за восемь месяцев 2024 года исполнили 1 151 договор на технологическое присоединение новых объектов к сетям в Северной Осетии. Суммарная выданная мощность превысила 27 мегаватт (МВт).

Для обеспечения новых потребителей электроэнергией специалисты построили около 8 км линий электропередачи и установили трансформаторную подстанцию 250 кВА. На эти цели в рамках инвестиционной программы компания направила почти 36 млн рублей.



В числе подключенных к сетям компании новых объектов - водозабор и мельница в Моздокском районе, Дом культуры в Пригородном районе, четыре рыбных хозяйства в Ардонском и Кировском районах, гипермаркет на окраине города Владикавказа.



Всего в январе-августе текущего года в филиал «Севкавказэнерго» поступили 1 750 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью 88 МВт.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.