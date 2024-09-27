Аспекты обеспечения технологического суверенитета в энергетическом машиностроении обсудили на РЭН-2024

Усиление роли российских компаний на рынке, а также использование инструментов и мер поддержки отрасли обсудили участники сессии «Энергетическое машиностроение: развитие для достижения технологического суверенитета», которая прошла 26 сентября в Москве в Гостином дворе в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Мы предлагаем сфокусировать внимание на цифровизации силовой энергетики и всех связанных с ней процессах. Нам необходимо планировать нашу деятельность на ход вперед, разрабатывать то, что будет актуально завтра. У России имеются серьезные наработки в области программного обеспечения. Кроме того, важной составляющей успеха является создание энергетического оборудования под ключ для заказчиков», – сообщил президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.

Заместитель директора департамента машиностроения для ТЭК Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Матвей Айрапетов, в свою очередь, отметил, что в данный момент ведомство ведет активную работу по поддержке производителей газовых турбин и установок, в первую тех, которые внедряют передовые отечественные разработки. Он также рассказал об инициативах министерства в рамках реализации нового национального технологического проекта «Новые атомные и аналитические технологии».

Участниками дискуссии также стали и. о. заместителя генерального директора – технического директора ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» Иван Кляйнрок, генеральный директор АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» Николай Кузнецов, директор Научно-инновационного инженерного центра «Силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики» МИРЭА Владимир Матюхин, заместитель генерального директора, руководитель дивизиона теплоэнергетики АО «Силовые машины» Руслан Пахомов, генеральный директор Нефтегазового кластера Александр Сакевич, заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу ПАО «Т Плюс» Александр Фролов. В сессии также принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев. Модератор дискуссии – первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий.

Результаты выступлений спикеров вселяют оптимизм, что целевые показатели по локализации оборудования в энергетическом машиностроении, прежде всего в газовых турбинах, будут достигнуты к 2025–2026 гг., отметил ответственный секретарь Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Дмитрий Полохин по итогам проведенной сессии.

Сессия была организована ТПП Российской Федерации и Комитетом ТПП Российской Федерации по энергетической стратегии и развитию ТЭК.

РЭН-2024 проходит 26–28 сентября в Москве на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж», где запланированы основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где организована Выставка оборудования и технологий для ТЭК. Главная тема Форума в 2024 году – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках РЭН-2024 проходит около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. На полях Выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса запланировано более 20 сессий для инженерно-технического состава энергетических компаний с участием более 70 спикеров.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.

Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте Форума.

Официальный сайт РЭН: rusenergyweek.com. За новостями мероприятия и отрасли можно следить на официальной странице РЭН во «ВКонтакте».