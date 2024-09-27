Дальневосточная генерирующая компания готова к зиме

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу РусГидро) завершает масштабную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов. На совещании во Владивостоке под руководством генерального директора Сергея Иртова руководители всех структурных подразделений компании обсудили степень готовности энергообъектов к зиме.

В преддверии самого ответственного периода – работы в условиях зимних максимумов – все 24 структурных подразделения Дальневосточной генерирующей компании провели проверку, ремонты и техническое обслуживание оборудования энергообъектов. На части территорий отопительный период уже стартовал, остальные энергопредприятия находятся в готовности к его началу.

«В 2024 году производственная программа ДГК насчитывает 60 капитальных и текущих ремонтов. Существенно вырос объем замены поверхностей нагрева по сравнению с предыдущим периодом. Так, в рамках подготовки к ОЗП планируется заменить 3 999 тонн экранов, водяных экономайзеров, пароперегревателей и воздухоподогревателей», – отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский.

Программа повышения надежности работы оборудования на тепловых электростанциях ДГК в этом году охватила 9 подразделений и включила 297 мероприятий. Она нацелена на повышение эффективности работы энергообъектов и обеспечение надежного энергоснабжения. В целом на период 2021-2029 годы предусмотрено 1489 различных мероприятий.