Филиал ПАО «Россети» модернизировал системы оперативного постоянного тока на подстанциях Нижегородской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги заменил аккумуляторные батареи на четырех подстанциях 220-500 кВ в Нижегородской области. Установка нового оборудования позволит повысить надежность работы питающих центров региона, где проживает более 3 млн человек. Энергообъекты снабжают потребителей центральной и восточной частей области.

Аккумуляторные батареи обеспечивают работу систем релейной защиты, автоматики и телемеханики, а также аварийной и предупреждающей сигнализации в случае перебоев с питанием от трансформаторов собственных нужд. Поэтому от работы этого оборудования зависит надежность энергообъектов при нештатных ситуациях.

Также обновлены выпрямительные агрегаты, предназначенные для подзарядки аккумуляторной батареи, и системы управления. Новое оборудование компактнее, долговечнее предшествующих аналогов и удобнее в обслуживании. Стоимость работ составила более 73 млн рублей.

Модернизация проведена на подстанциях 220-500 кВ, которые также осуществляют транзит электроэнергии между объединенными энергосистемами Средней Волги и Центра.