Сегодня отмечается Всемирный День туризма. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно вошел в программу промышленного туризма России и второй год проводит экскурсии «Медный путь».

Промышленный туризм — это уникальная возможность узнать изнутри, как работает предприятие, какие технологии обеспечивают выпуск товаров и каким образом организованы производственные процессы. Прогулка с опытным гидом-производственником по цехам Завода позволяет каждому прикоснуться к магии производства кабеля и продукции металлопроката, узнать много нового и увидеть весь путь производства от расплавки меди до упаковки готовой продукции.

Поздравляем всех путешественников с праздником! Покоряйте новые горизонты и получайте яркие впечатления, расширяйте свой кругозор и открывайте новые источники вдохновения!

Видео о первой экскурсии «Медный путь»