Многопроволочное волочение как стандарт в производстве медной проволоки

В современном процессе тонкого волочения медной проволоки незаменимым является использование машин многопроволочного волочения. При скоростях более 30 метров в секунду происходит одновременное сокращение диаметров 42 проволок с 1,8 мм до 0,05 мм.

Любые повреждения, не говоря уже об обрыве проволоки, приводят к значительным расходам и потерям времени в производственном процессе

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