На площадке «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск» введен в эксплуатацию комплекс инженерной инфраструктуры

Всего в рамках реконструкции участка с 20-го по 43-й км автодороги Р-239 Казань – Оренбург со строительством обхода с. Сокуры необходимо выполнить 1 млн 800 тыс. куб. м земляных работ. На сегодняшний день работы выполнены на 60% от общего объема. На участке протяженностью 24 км дорожники уже срезали 925 тыс. куб. м грунта по заданному профилю. Самый большой объем данных работ ведется на у...