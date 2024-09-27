На площадке «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск» введен в эксплуатацию комплекс инженерной инфраструктуры
6 часов назад
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На площадке «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск» введен в эксплуатацию комплекс внутриплощадочной инженерной инфраструктуры, включающий автомобильную дорогу протяженностью 1,6 км., кабельные линии наружного освещения, дождевую канализацию.
Соответствующее разрешение 24.09.2024 выдано Минвостокразвития России.
Строительство объекта начато в 2022 году, его возведение осуществлялось под надзорным сопровождением органов прокуратуры края, ход проведения работ неоднократно инспектировали руководители ведомства.
За период строительства внесено порядка 5 мер прокурорского реагирования. Новый инфраструктурный комплекс позволит привлечь на площадку «Парус» новых резидентов.
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