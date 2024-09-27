На втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» начались работы по монтажу внутренней защитной оболочки

26 сентября начался новый этап в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет, сооружаемой по российскому проекту специалистами Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» – строители начали работы по возведению внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного здания энергоблока №2.

Внутренняя защитная оболочка состоит из шести ярусов, в первом ярусе – 12 укрупненных блоков (составных конструктивных элементов). Их изготовление налажено на производственной базе АЭС «Эль-Дабаа» специалистами подрядной организации. Вес каждого из блоков составляет от 60 до 80 тонн.

Монтаж блока ВЗО – сложный технологический процесс, длительностью порядка 15 часов. Монтаж выполняется в несколько этапов тяжеловесным краном грузоподъемностью 1350 тонн. 26 сентября в проектное положение был установлен один блок первого яруса внутренней защитной оболочки энергоблока № 2.

«Сегодня мы переходим на новый этап сооружения второго энергоблока АЭС в Египте, для этого, безусловно, была проделана колоссальная работа нашей интернациональной команды. Устройство гермооболочки здания реактора – это трудоёмкий процесс, результатом которого будет безопасная эксплуатация будущей АЭС. С большим удовлетворением хочу отметить тесное взаимодействие российской и египетской сторон – сегодня мы ведем одновременное сооружение всех четырех блоков АЭС «Эль-Дабаа», обеспечивая комплексное развитие территории сооружения АЭС», – отметил вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

Руководитель проекта АЭС «Эль-Дабаа» Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Мохамед Двиддар заявил, что «сегодня мы являемся свидетелем достижения нового ключевого события в непрерывном прогрессе строительных работ по сооружению АЭС «Эль-Дабаа». Мы начали новый этап сооружения второго блока – приступили к монтажу внутренней защитной оболочки здания реактора. Это достижение является результатом общих усилий египетской команды, представленной Управлением по атомным электростанциям как заказчиком, и российской команды, представленной Акционерным обществом «Атомстройэкспорт».

Внутренняя защитная оболочка – важный элемент энергоблока, обеспечивающий ядерную и экологическую безопасность объекта. В завершенном виде это будет цилиндрическая железобетонная конструкция с полусферическим куполом, внутри которой разместится ядерный реактор и оборудование первого контура АЭС. В случае аварийных ситуаций на АЭС ВЗО предотвратит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

«Росатом» перешел от единичных уникальных проектов к серийному конвейерному производству. В эксплуатации находятся четыре атомных энергоблока этого поколения: два реактора Нововоронежской АЭС и два реактора Ленинградской АЭС, за пределами России – два энергоблока Белорусской АЭС. Активное строительство АЭС по российской технологии идет в Бангладеш, Венгрии, Турции и Китае.

АЭС «Эль-Дабаа» сооружается в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых десяти лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Внутренняя защитная оболочка – одна из частей системы защитных герметичных оболочек (контайнмента) реактора, обеспечивающая ядерную и экологическую безопасность объекта

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.