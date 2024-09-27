РФПИ и российские НК создают фонд инвестиций в технологии для нефтегаза

Российский фонд прямых инвестиций и российские нефтегазовые компании договорились о создании отраслевого инвестиционного фонда "Технологии для нефтегазовой промышленности". Его задача - инвестиции в компании, развивающие критически важные технологии для нефтегазовой отрасли, сообщил РФПИ.

Капитал фонда формируется на паритетной основе, при этом частные инвесторы вкладывают не менее 1 млрд рублей. "Средства в одобренные проекты инвестируются от государства и со стороны частных инвесторов в равном размере", - сказано в релизе.

"Сегодня мы объявляем о создании нового фонда, который будет инвестировать в промышленность энергетической сферы с ведущими энергетическими компаниями России. Важно продолжать программу импортозамещения, совместных инвестиций в то, чтобы замещать импортные составляющие. Это будет важная инвестиционная платформа с ведущими компаниями из наших энергетических отраслей", - сказал журналистам на полях "Российской энергетической недели" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Партнеров по создаваемому фонду РФПИ пока не называет.

Ключевой фокус фонда - инвестиции в разработку IT-решений и сервисов, а также оборудования и программного обеспечения в нефтегазовой промышленности. В частности, речь идет об инвестициях в российские компании-разработчики решений для интенсификации добычи нефти и газа, включая метод гидроразрыва пласта; моделирования технологических процессов и создания "цифровых двойников" объектов нефтегазового комплекса; систем интерпретации информации по итогам геологоразведочных работ, управления цепочками поставок и диспетчеризации, сказано в сообщении РФПИ. Для потенциальных инвестиций фонда уже отобран ряд компаний в области обработки данных сейсморазведки, геофизических исследований, роторных управляемых систем.