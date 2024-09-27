RusCable Live - Распаковка Wire China 2024. Обзор выставки, подарки от Habsans и грустное реалити СПКБ. Эфир 27.09.24
час назад
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Главным зарубежным событием стала выставка Wire China 2024, которая стала рекордной и для самого Китая. Компания Habsans делится своими впечатлениями о выставки и подготовила специальный обзор для зрителей RusCable Live. Вместе с Habsans мы прогуляемся по павильонам, осмотрим экспозицию и даже пообщаемся с русскими кабельщиками, которые тоже приехали в Китай. Но тема оборудования на этом не заканчивается. Русско-китайских релизов на этой неделе более, чем достаточно.
Что еще в эфире:
- Инициатива ChinaCable.Ru и рабочая группа по оборудованию Ассоциации "Электрокабель".
- Отрасли разные — проблемы одинаковые. АЭК и RusCable.Ru посетили MiningConf 2024.
- Грустное реалити и добрые люди. Как идет восстановление СПКБ после пожара
- Есть и свое. Объявления "Томского металла" о продаже оборудования.
- Что нам стоит завод построить. DKC претендует на новый рынок уже серьезно?
- Кабельный инсайдер. Главные материалы, новости, релизы и мысли из свежего номера RusCable Insider
- Есть о чем поговорить. Интервью и новые релизы на портале
- Ваш кабель должен выглядеть так! Почему кабельные заводы не полностью реализуют потенциал в маркетинге и дизайне и к чему это приведет?
- Нести добро и не делать зла. Информационная политика кабельной отрасли и "кодекс чести".
- Розыгрыш подарка от Habsans!
- 7 принципов устойчивого развития от "СмоленскЭлектроКабель"
- FLEXICORE по-полной! Яркие публикации в социальных сетях компании.
Эксклюзив в конце эфира:
Интервью-знакомство с новыми участниками Ассоциации "Электрокабель" — компанией Habsans в формате "Дневников АЭК" с 85 Общего собрания.
Партнер трансляции: FLEXICORE®. Адаптируйся. Локализируйся. Преодолевай.
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