RusCable Live - Распаковка Wire China 2024. Обзор выставки, подарки от Habsans и грустное реалити СПКБ. Эфир 27.09.24

Главным зарубежным событием стала выставка Wire China 2024, которая стала рекордной и для самого Китая. Компания Habsans делится своими впечатлениями о выставки и подготовила специальный обзор для зрителей RusCable Live. Вместе с Habsans мы прогуляемся по павильонам, осмотрим экспозицию и даже пообщаемся с русскими кабельщиками, которые тоже приехали в Китай. Но тема оборудования на этом не заканчивается. Русско-китайских релизов на этой неделе более, чем достаточно.

Что еще в эфире:

Инициатива ChinaCable.Ru и рабочая группа по оборудованию Ассоциации "Электрокабель".

Отрасли разные — проблемы одинаковые. АЭК и RusCable.Ru посетили MiningConf 2024.

Грустное реалити и добрые люди. Как идет восстановление СПКБ после пожара

Есть и свое. Объявления "Томского металла" о продаже оборудования.

Что нам стоит завод построить. DKC претендует на новый рынок уже серьезно?

Кабельный инсайдер. Главные материалы, новости, релизы и мысли из свежего номера RusCable Insider

Есть о чем поговорить. Интервью и новые релизы на портале

Ваш кабель должен выглядеть так! Почему кабельные заводы не полностью реализуют потенциал в маркетинге и дизайне и к чему это приведет?

Нести добро и не делать зла. Информационная политика кабельной отрасли и "кодекс чести".

Розыгрыш подарка от Habsans!

7 принципов устойчивого развития от "СмоленскЭлектроКабель"

FLEXICORE по-полной! Яркие публикации в социальных сетях компании.

Эксклюзив в конце эфира:

Интервью-знакомство с новыми участниками Ассоциации "Электрокабель" — компанией Habsans в формате "Дневников АЭК" с 85 Общего собрания.

Партнер трансляции: FLEXICORE®. Адаптируйся. Локализируйся. Преодолевай.

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