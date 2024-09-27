Создание проектного центра для развития локальной энергетики обсудили на конференции «Территория энергетического диалога»
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в III научно-практической конференции «Территория энергетического диалога», организованной Российским энергетическим агентством при поддержке Минэнерго России и Фонда Росконгресс. В рамках панельной сессии «Локальная генерация, оптимизация и типизация промышленного заказа, развитие модульных энергосистем» обсудили реализацию инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удалённых и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.
По словам руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, учитывая ряд существующих технологических, административных и финансовых ограничений для привлечения инвестиций в эту сферу Корпорация совместно с Инфраструктурным центром «Энерджинет» и РЭА Минэнерго России прорабатывает инициативу по созданию проектного центра развития локальной инженерной инфраструктуры. Ключевой задачей центра будет разработка и внедрение новых форм государственно-частного партнерства для реализации наиболее сложных инвестиционных проектов локальной энергетики, где существующие бизнес-модели не позволяют обеспечить необходимый экономический эффект для инвестора и региона.
«Наличие эффективной локальной инженерной инфраструктуры, которая обеспечит гарантированное электро-, тепло- и водоснабжение потребителей, является необходимым условием для освоения удалённых и изолированных территорий. Именно поэтому развитие этой сферы нуждается в системном государственном внимании и механизмах финансовой поддержки на федеральном уровне. Деятельность проектного центра предполагает выстраивание системного подхода к обоснованию таких проектов и подготовку необходимой предпроектной документации, отвечающей требованиям региона, инвестора, оператора, банка и института развития, наличие которой будет достаточным для дальнейшего принятия совместного инвестиционного решения», - отметил Максим Губанов.
Реализация инициативы предполагает пилотную фазу, в рамках которой на нескольких площадках в различных субъектах Дальнего Востока, Сибири и Арктики планируется проведение эксперимента по использованию бизнес-модели на основе договора на энергоснабжение с элементами энергосервиса. Инициатива поддержана со стороны региональных органов власти и бизнеса и в настоящее время проходит согласование в Правительстве РФ.
По мнению модератора сессии, члена правления, первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Романа Бердникова проектный центр мог бы со стороны государства выступать связующим звеном между заинтересованными инвесторами и кредитными организациями, включая банки и действующие институты развития, а также участвовать в формировании промышленного заказа на создание российских технологий автономного энергоснабжения.
«Группа «РусГидро» ведет системную работу по внедрению современных автоматизированных гибридных энергетических комплексов на территории Дальневосточного федерального округа на основе энергосервисных договоров. Соответствующая модель привлечения частных инвестиций имеет свои преимущества и позволяет обеспечить прозрачные условия возврата инвестиций в виде экономии топлива с сохранением функций оператора у действующей ресурсоснабжающей организации. Эффективность этой модели подтверждена рядом реализованных проектов АГЭК в Якутии, поэтому в настоящее время мы рассматриваем возможность её применения при модернизации объектов теплового хозяйства. Вместе с тем, модернизация большинства объектов локальной энергетики является сложным инвестиционным проектом, требует поиска эффективного технологического и организационного решения и нуждается в финансовой поддержке со стороны государства. Поэтому мы заинтересованы в появлении новых форм государственно-частного партнерства в этой сфере, поддерживаем деятельность КРДВ в этом направлении и со своей стороны готовы оказывать необходимое содействие», - сказал Роман Бердников.