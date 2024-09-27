Создание проектного центра для развития локальной энергетики обсудили на конференции «Территория энергетического диалога»

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в III научно-практической конференции «Территория энергетического диалога», организованной Российским энергетическим агентством при поддержке Минэнерго России и Фонда Росконгресс. В рамках панельной сессии «Локальная генерация, оптимизация и типизация промышленного заказа, развитие модульных энергосистем» обсудили реализацию инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удалённых и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики.

По словам руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, учитывая ряд существующих технологических, административных и финансовых ограничений для привлечения инвестиций в эту сферу Корпорация совместно с Инфраструктурным центром «Энерджинет» и РЭА Минэнерго России прорабатывает инициативу по созданию проектного центра развития локальной инженерной инфраструктуры. Ключевой задачей центра будет разработка и внедрение новых форм государственно-частного партнерства для реализации наиболее сложных инвестиционных проектов локальной энергетики, где существующие бизнес-модели не позволяют обеспечить необходимый экономический эффект для инвестора и региона.

«Наличие эффективной локальной инженерной инфраструктуры, которая обеспечит гарантированное электро-, тепло- и водоснабжение потребителей, является необходимым условием для освоения удалённых и изолированных территорий. Именно поэтому развитие этой сферы нуждается в системном государственном внимании и механизмах финансовой поддержки на федеральном уровне. Деятельность проектного центра предполагает выстраивание системного подхода к обоснованию таких проектов и подготовку необходимой предпроектной документации, отвечающей требованиям региона, инвестора, оператора, банка и института развития, наличие которой будет достаточным для дальнейшего принятия совместного инвестиционного решения», - отметил Максим Губанов.

Реализация инициативы предполагает пилотную фазу, в рамках которой на нескольких площадках в различных субъектах Дальнего Востока, Сибири и Арктики планируется проведение эксперимента по использованию бизнес-модели на основе договора на энергоснабжение с элементами энергосервиса. Инициатива поддержана со стороны региональных органов власти и бизнеса и в настоящее время проходит согласование в Правительстве РФ.

По мнению модератора сессии, члена правления, первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Романа Бердникова проектный центр мог бы со стороны государства выступать связующим звеном между заинтересованными инвесторами и кредитными организациями, включая банки и действующие институты развития, а также участвовать в формировании промышленного заказа на создание российских технологий автономного энергоснабжения.