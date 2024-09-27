Vekta Group запускает революционный облачный инструмент для мгновенного установления цен и разработок кабельных систем

По мере того как Великобритания стремительно движется в направлении своей амбициозной цели - к 2030 году обеспечить мощность морских ветровых электростанций в 40 ГВт, а к 2050 году свести выбросы углекислого газа к нулю, спрос на быструю, эффективную и экономичную передачу данных по кабелю и оптимальные затраты на неё никогда ещё не был настолько высоким.

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