Vekta Group запускает революционный облачный инструмент для мгновенного установления цен и разработок кабельных систем
Плюс
2 часа назад
165
Время чтения ≈ 12 минут
По мере того как Великобритания стремительно движется в направлении своей амбициозной цели - к 2030 году обеспечить мощность морских ветровых электростанций в 40 ГВт, а к 2050 году свести выбросы углекислого газа к нулю, спрос на быструю, эффективную и экономичную передачу данных по кабелю и оптимальные затраты на неё никогда ещё не был настолько высоким.
Группа компаний Vekta...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Компания Sumitomo переводит производственные мощности из Болгарии в Румынию и Молдову
Плюс
26 сент. 2024, 09:00:00
Компания Sumitomo Electric, производитель кабелей для автомобильной отрасли, входящая в группу компаний Sumitomo Electric Bordnetze SE (SEBN), которая работает в 13 странах, запускает «план по реорганизации своей деятельности» в Болгарии в течение следующих двух лет. Согласно сообщениям, этот план предусматривает перевод производственных операций в Румынию и Республику Молдова. Поск...
Компании Alcatel Submarine Networks и Telconet Latam достигли важных рубежей в строительстве подводной системы CSN1
Плюс
25 сент. 2024, 11:00:00
Компании Alcatel Submarine Networks (ASN) и Telconet Latam (эквадорский оператор телекоммуникационных услуг) успешно завершили три ключевых этапа проекта строительства подводной кабельной линии CSN1: все блоки разветвлений, ретрансляторы и подводные кабели были полностью изготовлены и в настоящее время находятся на стадии сборки и тестирования. Это будет первый подводный волоконно-оптический кабел...
Роботы выполняют задачи по проверке состояния морских ветровых электростанций
Плюс
25 сент. 2024, 09:00:00
Проверки и техническое обслуживание плавучих ветровых электростанций связаны со значительными инвестициями как в плане стоимости в денежном выражении, так и в виде затрат на человеческий труд. Исследователи из Лимерикского университета (University of Limerick) в Ирландии, возможно, разработали экономичное решение для выполнения этих оффшорных задач: задействовать роботов. Флот подводных дистанц...
Компания Copperweld расширяет линейку фидерных кабелей с жилами из алюминия с медным покрытием
Плюс
24 сент. 2024, 11:00:00
Американская компания Copperweld специализируется на производстве проволоки и многожильных кабелей с жилами из стали с медным покрытием (CCS) или алюминия с медным покрытием (CCA). Представленный компанией новый подземный фидерный кабель UF-B расширяет линейку установочных проводов с жилами из алюминия с медным покрытием (CCA). Кабель UF-B используется для расширения услуг электроснабжения за с...
Компания Vedanta Aluminium выпустила на рынок два новых продукта для энергетической отрасли
Плюс
24 сент. 2024, 09:00:00
Компания Vedanta Aluminium является крупнейшим производителем металла в Индии (в 2023 финансовом году было произведено 2,29 миллионов тонн алюминия, что составляет почти 60% производства алюминия в стране) и крупнейшим в мире производителем алюминиевой катанки. Компания входит в десятку крупнейших в мире производителей широко признанного «металла будущего», поскольку он обеспечивает...
Экологически чистые кабели от компании SAB
Плюс
23 сент. 2024, 11:00:00
Компания SAB Bröckskes (Германия) более 70 лет разрабатывает и производит специальные кабели, кабельные сборки и технику для измерения температуры. На предприятии в городе Вирсен (Viersen) работает более 430 сотрудников. Недавно компания разработала новую продуктовую линейку экологически безопасных кабелей SABorganic, при производстве которых используется большой процент экологически чистых р...
Экструзионные линии для полиэфирэфиркетона решают новые задачи электрической изоляции
Плюс
23 сент. 2024, 10:45:00
С ростом спроса на высокоэффективные электрические транспортные средства в производстве обмоточных проводов набирает темпы переход на электрическую изоляцию из пластмассы, наложенную методом экструзии. Это изменение обусловлено появлением электродвигателей последнего поколения, требующих более высокой мощности и плотности энергии, которые могут работать при напряжениях до 1000 вольт. Для обеспе...
Новый кабель Trex-Onics® High Flex CC-Link от компании Amphenol TPC Wire & Cable
Плюс
17 сент. 2024, 09:00:06
Компания Amphenol TPC Wire & Cable, ведущий поставщик высококачественных проводов, кабелей, кабельных сборок и кабельной арматуры для использования в суровых условиях промышленной эксплуатации, сообщает о новом продукте в дополнение к своей линейке шин и кабелей передачи данных. Новый кабель Trex-Onics® High Flex CC-Link предназначен для контроллеров линий управления и связи (Control and C...
Новый кабель Titan CAT6 200˚C компании Radix Wire & Cable: оптимальное решение для обеспечения высокоэффективной и надёжной связи
Плюс
16 сент. 2024, 09:00:00
Компания Radix Wire & Cable объявила о выпуске на рынок своей новейшей разработки – кабеля Titan CAT6 200˚C. Этот ультрасовременный продукт пересматривает стандарты передачи данных благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и непревзойдённой продолжительности срока службы, удовлетворяя потребности промышленных и коммерческих потребителей. В основе исключительно высоких эк...
Революционное решение компании Igus для хранения и оформления заказов кабелей
Плюс
13 сент. 2024, 09:00:00
Разработчик систем перемещения и управления пластмассовыми изделиями и кабелями, компания Igus GmbH, представила инновационную систему chainflex CASE – передовое логистическое решение, которое совершает революцию в области хранения, оформления заказов и доставки кабелей для различных отраслей промышленности. Этот специальный контейнер для хранения не только обеспечивает защиту кабелей, но та...
Международная выставка MSV Engineering Fair изменила своё название
Плюс
12 сент. 2024, 09:00:00
Международная промышленная выставка MSV International Industrial Fair является одной из крупнейших и ведущих выставок в Центральной Европе. Для того чтобы лучше отразить расширяющийся масштаб мероприятия и количество представленных экспонатов, организатор выставки, компания BVV Trade Fairs Brno, переименовала её название с “MSV Engineering Fair” на “MSV Industrial”. На М...
Инновационные смазочные материалы совершают революцию в области холодной обработки металлов
Плюс
11 сент. 2024, 09:00:00
Металлы можно перерабатывать в проволоку путём холодного формования – исключительно сложного процесса. Однако необходимые для этого смазочные материалы часто не отвечают требованиям конечных перерабатывающих компаний. В рамках инновационного проекта KMU Polyschmierung пять партнёров из промышленных и научно-исследовательских организаций разработали новый класс полимерных смазок, которые...
Подводный кабель SDM с оптическими волокнами диаметром 200 мкм
Плюс
10 сент. 2024, 09:00:07
Значительный рост развития подводных систем связи и повышение их пропускной способности за последние годы стимулировал появление так называемых подводных технологий пространственного мультиплексирования SDM (space-division multiplexing). Это представляет собой разновидность более общей концепции пространственного мультиплексирования. Она предусматривает разработку кабелей с большим числом оптич...
Композитная проволока с покрытием из драгоценных металлов, обладающая более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с цельнометаллической проволокой
Плюс
05 сент. 2024, 09:00:00
Расположенная в штате Массачусетс, США, компания Anomet Products специализируется на производстве композитных материалов из плакированной металлической проволоки. Ассортимент её продукции включает молибденовую проволоку с покрытием, проволоку с покрытием из драгоценных металлов и меди с покрытием из титана и с никелевым покрытием, материалы для электроники и медицинской техники, платиновые аноды и...
Модернизация ЛЭП в Испании – первое использование современных проводов с композитным сердечником компанией Iberola
Плюс
04 сент. 2024, 09:00:01
В последние годы всё больше и больше европейских коммунальных компаний участвуют в передовых проектах по замене проводов преимущественно на высоковольтных ЛЭП с целью увеличения их пропускной способности, стремясь обеспечить работу своих энергетических сетей с учётом дополнительных возобновляемых источников выработки энергии, а также с учётом возросшего спроса на электроэнергию. Замена существу...
Технология прокатки фасонной проволоки из меди и алюминия от компании DEM
Плюс
03 сент. 2024, 09:00:05
Недавно разработанный автономный прокатный модуль: прорыв в производстве плоской проволоки, используемой в качестве шпилек для двигателей электромобилей. Компания DEM предлагает решения для прокатки изделий из черных и цветных металлов и поставляет оборудование и полностью укомплектованные технологические линии для производства медной проволоки начиная с проволоки из сплава Cu-ETP из и/или друг...
Компания KEMA Labs расширяет возможности для поддержки технологии высокого напряжения постоянного тока
Плюс
02 сент. 2024, 09:00:00
Компания KEM Laboratories, подразделение CESI Group по тестированию, инспекции и сертификации в энергетическом секторе, недавно расширила свои возможности по поддержке кабельной технологии постоянного тока высокого напряжения (HVDC). CESI (European Confederation of Independent Trade Unions) — региональная федерация профсоюзов, представляющая около 5 миллионов членов независимых профсоюзов в...
Факторы эффективного кабельного производства, отвечающие целям устойчивого и экологически безопасного развития
Плюс
30 авг. 2024, 09:00:00
Компания Maillefer приветствует обмены мнениями, направленные на максимальное повышение эффективности. Устойчивое и экологически безопасное развитие является всё более приоритетным направлением в предлагаемой компанией продукции. Предпринятые усилия также предусматривают снижение производственных затрат, что привлекательно для заказчиков. Процесс экструзии при производстве кабельных изделий вкл...
Глубоководные испытания 500-кВ кабеля, проведенные компанией Prysmian
Плюс
29 авг. 2024, 09:00:00
Компания Prysmian объявила об успешном завершении сверхглубоководных морских испытаний 500-кВ кабеля высокого напряжения постоянного тока (500 kV HVDC MI1 cable), проложенного на глубине 2150 метров. Впервые кабель высокого напряжения постоянного тока проложен на такой глубине, и это устанавливает новые стандарты рынка. Этот неметаллический бронированный кабель, изготовленный с использованием к...
Компания Philatron Wire & Cable установила гигантскую линию скрутки планетарного типа для производства кабелей для зарядки электромобилей
Плюс
28 авг. 2024, 09:00:00
Компания Philatron Wire & Cable, ведущий производитель кабелей для зарядки электрических транспортных средств в США, установила гигантскую линию скрутки планетарного типа, предназначенную для производства зарядных кабелей очень больших размеров. Благодаря этой новой технологии компания Philatron Wire & Cable, поставляющая 80% кабелей для подзарядки в США, сможет удовлетворять растущий спро...