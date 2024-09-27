Якутскэнерго ведет масштабный ремонт электросетей в Усть-Алданском районе

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут масштабные работы по модернизации электросетевого комплекса в Усть-Алданском районе.

В ходе капитального ремонта ЛЭП проведена замена опор на линиях 110 кВ и 35 кВ, что позволит значительно продлить срок их эксплуатации. На кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя — Борогонцы» и магистральных линиях 35 кВ «Борогонцы — Кептени», «Борогонцы - Тюнгюлю с отпайками», «Дюпся – Балыктах»», «Танда - Бярия» заменено 36 опор. До конца сентября заменят пять П-образных опор на ВЛ 35 кВ «Борогонцы - Танда».

Работы ведутся и на распределительных сетях 6/10 кВ. На Л-Соттинцы, Л-Эселях заменено 47 промежуточных и анкерных опор. В селах Хомустах, Танда установлено 214 новых опор с железобетонными приставками.

«Наши энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить надежное электроснабжение в любых погодных условиях. И ремонт электросетей — важнейшая часть этой работы», — отметил главный инженер Центральных электрических сетей Михаил Варейкис.

Для обеспечения бесперебойной работы подстанций энергетики ведут своевременный ремонт и техническое обслуживание основного оборудования. На подстанциях 110 кВ «Борогонцы» и 35 кВ «Ары-Тит», «Сырдах», «Кептени», «Тумул», «Дюпся», «Маган-Етех», «Танда», «Бярия» выполнен текущий ремонт и техническое обслуживание силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и разъединителей, реакторов.

Также для снижения риска возникновения аварий и повышения безопасности эксплуатации линий производится очистка территорий под ними от деревьев и кустарников. Расчищены просеки ВЛ 35 кВ «Дюпся — Балыктах», «Борогонцы - Танда», «Борогонцы — Кептени», ВЛ 10 кВ Л-Матта.

Ремонтные работы продолжатся до конца ноября и позволят улучшить надежность электроснабжения Усть-Алданского района.