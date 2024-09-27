Земляные работы на обходе села Сокуры в Татарстане выполнены на 60%

Всего в рамках реконструкции участка с 20-го по 43-й км автодороги Р-239 Казань – Оренбург со строительством обхода с. Сокуры необходимо выполнить 1 млн 800 тыс. куб. м земляных работ. На сегодняшний день работы выполнены на 60% от общего объема.

На участке протяженностью 24 км дорожники уже срезали 925 тыс. куб. м грунта по заданному профилю. Самый большой объем данных работ ведется на участке строительства обхода села Сокуры. Здесь глубина разработки выемки достигает 13 м. Выемку разрабатывают на участках с пересеченным рельефом местности для обеспечения продольного нормативного уклона автодороги. Стоит отметить, что качественно выполненные земляные работы при строительстве обеспечат в дальнейшем долговечность и целостность дорожной одежды. Выемку грунта производят с помощью экскаваторов, затем поверхность выравнивают бульдозерами до проектных отметок и уплотняют основание катками или специальными трамбовочными механизмами, укладывают конструктивные слои дорожной одежды.

Проектом предусмотрено 881 тыс. куб. насыпи грунта. Весь объем земляных работ планируется завершить в 2026 году.

На всем протяжении участка реконструкции дорожники устраивают основание дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие. Для увеличения несущей способности грунта земполотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля. Верхний слой основания устраивают из песчано-гравийной смеси, обработанной цементом. Проектом предусмотрена укладка двух слоев асфальтобетона общей толщиной 22 см. На участке уже уложено более 40 тыс. тонн асфальтобетона нижнего слоя покрытия.

Также продолжается строительство искусственных сооружений. На участке протяженностью около 24 км предусмотрено строительство двух мостов, шести путепроводов, четырех разноуровневых транспортных развязок и двух разворотных съездов, а также одного переезда для сельхозтехники. Мостостроители возводят опоры, в ближайшее время приступят к устройству балок пролетного строения.

К работам приступили в конце прошлого года. Завершить реконструкцию планируется на год раньше изначально установленного срока – в октябре 2026 года.

*** Реконструкция участка с 20 по 43 км трассы Р-239 Казань – Оренбург позволит повысить категорию дороги с III до IБ, а строительство шестикилометрового транспортного обхода с. Сокуры позволит вывести транзитный транспорт из села и сделает проезд более комфортным и безопасным.