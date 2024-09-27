Денис Мантуров и Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров и Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при Правительственной комиссии по импортозамещению, которая объединяет руководителей всех ключевых компаний отрасли, органов государственной власти, глав субъектов Российской Федерации. Мероприятие прошло на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя».

В заседании совета приняли участие Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, генеральный директор АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (ИНТИ) Николай Кузнецов, представители нефтегазовых компаний и т. д.

Участники обсудили ход импортозамещения ключевого нефтегазового оборудования и перспективы в этом направлении.

Открывая координационный совет, Денис Мантуров рассказал о достижении результатов в области импортозамещения в ТЭК в текущем году.

«В целом отрасль нефтегазового машиностроения показывает хорошую динамику. Объёмы производства с начала года выросли на 27%. Сейчас при участии государства по линии нефтегазового машиностроения реализуется порядка 60 отраслевых НИОКР. Большая часть разрабатываемых образцов должна пойти в серийное производство уже в следующем году», – сказал первый вице-премьер.

Александр Новак подчеркнул, что Президентом России поставлена задача обеспечения технологического суверенитета, разработки, утверждения и реализации новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям.

«Заканчивается работа по формированию национального проекта “Новые атомные энергетические технологии„. В него включено пять федеральных проектов. Они касаются разработки оборудования для нефтегазового комплекса, в том числе для производства сжиженного природного газа», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина в Координационном центре Правительства запущен инцидент по развитию оборудования для нефтегазового комплекса, что позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг хода работ.

По итогам координационного совета подписаны дополнительные соглашения по развитию технологического потенциала между Правительством России и отраслевыми компаниями по оборудованию для бурения и добычи на суше и шельфе, а также системам накопления электроэнергии.