«Росэлектроника» испытывает суперстойкие датчики «Вулкан» для атомных станций

56 минут назад
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Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех проводит испытания новых герконовых датчиков «Вулкан» для систем автоматики и сигнализации атомных электростанций. Приборы предназначены для использования в паропроводах высокого давления. Изделия рассчитаны на несколько миллиардов срабатываний, выдерживают сильные удары, землетрясения, высокие температуры и способны работать без электропитания.

Разработкой датчиков «Вулкан» в составе «Росэлектроники» занимается Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) – единственное в России предприятие по производству магнитоуправляемых герметизированных контактов (герконов).

Датчики устанавливаются внутри задвижек паропроводов и контролируют процесс их закрытия. Герконовые датчики не требуют электропитания, обладают меньшими по сравнению с традиционными датчиками Холла габаритами и демонстрируют высокую надежностью – до 5 млрд срабатываний.

Изделия способны работать при температуре до 350 градусов по Цельсию, выдерживают механический удар с ускорением 150g, имеют первую категорию сейсмостойкости, то есть сохраняют работоспособность даже при максимальном расчетном землетрясении.

«Разработанные предприятием сигнализаторы являются уникальными, поскольку такие изделия на герконах никогда ранее не использовались при работе АЭС. Нам удалось создать конструкцию, позволяющую выдерживать сильные ударные нагрузки, и таким образом преодолеть уязвимость таких изделий. Сейчас совместно с якорным заказчиком предприятие начинает испытания новых датчиков, а до конца 2024 года мы намерены запустить процесс их сертификации», – заявил генеральный директор РЗМКП Сергей Максимов.

Герконы широко применяются в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности. Они используются в качестве контактных пар в составе выключателей, тумблеров, кнопок, датчиков положения, скорости и ускорения, индикаторов перемещения и распределения сигналов, преобразователей неэлектрических величин в электрические аналоги.

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