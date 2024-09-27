«Россети Кубань» отремонтировали 29 трансформаторных подстанций в Ленинградском энергорайоне

Энергетики Ленинградского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года выполнили капитальный ремонт 29 трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ. От надежности работы энергообъектов зависит электроснабжение населенных пунктов Ленинградского, Кущевского, Щербиновского, Староминского и Ейского районов Краснодарского края.

Специалисты провели обслуживание подстанционного оборудования с заменой выработавших ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих. По завершению технических мероприятий энергетики Ленинградских электрических сетей выполнили благоустройство территорий энергообъектов, обновили диспетчерские наименования.

Плановые работы на объектах электросетевого комплекса осуществляются в рамках ежегодной ремонтной программы энергокомпании и направлены на обеспечение надежного функционирования распределительных сетей и стабильной подачи электроэнергии потребителям.

В зоне обслуживания Ленинградских электрических сетей находятся 2 691 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10(35)/0,4 кВ совокупной мощностью свыше 530 МВА.