«Россети Московский регион» и «Роснано» договорились о внедрении систем накопления электроэнергии в распределительных сетях

Крупнейшая электросетевая компания Московского региона и один из флагманов развития отечественной наноиндустрии на полях Российской энергетической недели-2024 заключили соглашение о сотрудничестве в области применения систем накопления электроэнергии и развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор и Председатель Совета директоров ООО «Управляющая компания «Роснано» Дмитрий Тарасов.

В рамках Соглашения достигнуты договоренности о взаимодействии в части применения стационарных систем накопления электроэнергии в распределительных сетях 0,4-20 кВ, систем оперативного постоянного тока высоковольтных подстанций, а также их использования в качестве резервных источников электроснабжения во время проведения особо значимых мероприятий. Это позволит повысить качество электроснабжения потребителей и разгрузить узлы электрических сетей в периоды пиковых нагрузок. Помимо этого, планируется объединить усилия для развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, совместного планирования мест размещения зарядных станций в привязке к топологии электросетевой инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион».

«Соглашение станет основой для консолидации усилий и компетенций наших компаний в целях технологического развития и технологической независимости электросетевого комплекса Московского региона с последующим масштабированием полученного опыта на всей территории России», – отметил Александр Пятигор.