«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» провели капитальный ремонт оборудования на подстанции 110/6 кВ «Нарткала». На реализацию технических мероприятий направлено более 14 млн рублей.

Подстанция обеспечивает электроэнергией часть города Нарткалы, сельские поселения Морзох и Черная Речка. От её стабильной работы зависит надежное электроснабжение более 30 тысяч человек и 12 социально значимых учреждений.



Энергетики заменили на подстанции 13 масляных выключателей на вакуумные отечественные производства. Современное коммутационное оборудование имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе преимуществ данных устройств – компактность, пожаробезопасность, бесшумность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.



Специалисты также установили на энергообъекте современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). Устройства РЗА при возникновении нештатных ситуаций в десятые доли секунды локализуют нарушение, отключив поврежденный участок с минимальными последствиями для потребителей.



Работы проведены в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Каббалкэнерго» в 2024 году.