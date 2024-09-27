Завод погонажных изделий будет построен в промпарке «Томск» до 2034г

Компания "Технокомплект", ставшая резидентом промпарка "Томск", планирует до 2034 года построить на Северной площадке завод погонажных изделий; общий объем инвестиций в проект превысит 1 миллиард рублей, а налоговые отчисления в бюджеты города и области за период реализации составят более 180 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что промпарк "Томск" создан для размещения производств малого и среднего бизнеса на площадках, обеспеченных дорогами и всей инженерной инфраструктурой. У промпарка две площадки – "Северная" (для химпромышленности, машиностроения и подобных производств) и "Южная" ("Березовая", для пищевой и легкой промышленности). По данным на май 2024 года, в промпарке было 12 резидентов.

"На координационном совете по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению госгарантий статус резидента промышленного парка "Томск" присвоен компании ООО "Технокомплект". Компания планирует построить на Северной площадке (в районе Кузовлевского тракта) Томский завод погонажных изделий на участке площадью 10 гектаров в период до 2034 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей, объем налоговых доходов областного бюджета за период реализации проекта – 165,6 миллиона рублей, а в муниципальный бюджет поступит более 15 миллионов рублей. На заводе будет создано 114 новых рабочих мест.

Со ссылкой на главу облдепартамента инвестиционной и промышленной политики Георгия Бородулина сообщается, что проект имеет высокий социальный и бюджетный эффект, "на каждый рубль бюджетных средств, направленных на создание промышленной площадки, будет вложено более 29 рублей частных инвестиций".

"Инвестор уже имеет опыт реализации подобных проектов на арендуемых площадях. Регион же даст возможность построить собственные производственные площадки, что в перспективе повысит рентабельность производства", – цитируется Бородулин.

Ранее сообщалось, что промышленный парк "Томск" в мае 2024 года перешел в ведение управляющей компании Особой экономической зоны "Томск". Таким образом власти создали единую точку входа для потенциальных инвесторов, которые смогут размещать свои производства и на участках промпарка.