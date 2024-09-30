Честный знак головного мозга. Смелое инкогнито-интервью о маркировке кабельной продукции «Честным знаком»

В кабельной индустрии активно обсуждается эксперимент по внедрению цифровой маркировки продукции, который вызывает противоречивые мнения. Он стал одной из главных тем на 85-м Общем собрании Ассоциации "Электрокабель". Многие участники рынка абсолютно уверены, что этот эксперимент обречен на провал, так как ЦРПТ существуют нерешаемые проблемы такие как, низкая скорость нанесения и плохое качество маркировки, что должно подтолкнуть регулятор к отказу от идеи нанесения маркировки на каждый метр кабеля. Но, как оказалось, ни регулятор, ни ЦРПТ не готовы отступать от намеченного плана и, полностью игнорируя мнение 90% производителей кабельной продукции, намерены внедрить маркировку на кабель.

Несмотря на то что эксперименты еще продолжаются, очевидно, что все экономические обоснования маркировки, выдвигаемые государственными органами, поднимают множество вопросов, которые остались без ответов. Мнение ЦРПТ и Минпромторга доступно на официальных ресурсах и на странице эксперимента. Мнение Ассоциации "Электрокабель" строго отрицательное. Но что думают "нейтральные" представители отрасли? Как видится ситуация с маркировкой из глубины рынка?

Мы обратились к эксперту отрасли, который согласился поделиться своим мнением исключительно инкогнито, чтобы избежать последствий для себя и своей компании. Он считает, что маркировка — это способ установить жесткий контроль, не приносящий реальных выгод. Все затраты в итоге отразятся на конечном потребителе, создавая дополнительные трудности для бизнеса, а единственный интересант в этой системе - оператор маркировки ЦРПТ.

Вместе с экспертом мы поговорили о специфике системы с ориентиром на кабельный бизнес, просчитали стоимость маркировки и спрогнозировали, что будет, если маркировку внедрят именно в том виде, в котором она продвигается ЦРПТ и Минпромторгом. Интервью предполагает глубокое исследование не только технических и экономических аспектов маркировки, но и эмоций участников, находящихся в центре событий.

Мы приглашаем вас следить за этой актуальной темой и узнать, как пересекаются амбиции государства и интересы участников рынка с небывалым примером "скрытого налога" на бизнес.