Энергетики «Россети Юг» улучшили электроснабжение потребителей Котельниковского района Волгоградской области

Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили ремонт энергооборудования в Котельниковском районе Волгоградской области. Реализованные мероприятия позволили улучшить качество электроснабжения более 13 тыс. жителей, проживающих в 32 населенных пунктах.

Помимо бытовых потребителей эти энергообъекты снабжают электроэнергией социально значимые учреждения, среди которых 22 школы, 6 детских садов, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Также повышена надежность электроснабжения предприятий агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств, объектов РЖД и других потребителей.

Энергетики отремонтировали ключевые воздушные линии электропередачи в районе, на которых заменили 640 изоляторов, более 50 опор, порядка 3 км проводов и установили 105 птицезащитных устройств. Также подготовили к осенне-зимнему периоду 90 единиц оборудования подстанций: силовые трансформаторы, масляные выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели.