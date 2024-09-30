Энергетики построили ЛЭП для подключения 30 новых потребителей в частном секторе Наро-Фоминска

Специалисты «Мособлэнерго» в сентябре завершили строительство кабельной линии электропередачи в районе ул. Кольцевой в Наро-Фоминске. Работы производились для подключения более 30 новых потребителей в частном секторе города.

В рамках договоров на технологическое присоединение заявителей к сетям компании энергетики построили кабельную линию КЛ-10 кВ протяженностью 500 м. Электроснабжение абонентов будет осуществляться от новой трансформаторной подстанции ТП-610586 с трансформатором 160 кВА. Также предусмотрена возможность увеличения мощности силового оборудования подстанции при росте энергопотребления в данном районе.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.