КРУЭ OptiRing: малогабаритные распределительные устройства для вторичного распределения электроэнергии от КЭАЗ
КЭАЗ смещает фокус с выпуска компонентов на разработку готовых решений. В номенклатуре компании появились комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) OptiRing на номинальное напряжение 6-20 кВ.
Малогабаритные КРУЭ представляют собой моноблок, все первичные токоведущие части которого находятся в герметичном корпусе, который, в свою очередь, запаян и заполнен элегазом в качестве изолирующей и дугогасящей среды. Использование элегаза в OptiRing позволяет существенно уменьшить габаритные размеры устройства по сравнению с классическими КРУ/КСО с воздушной изоляцией. КРУЭ OptiRing имеет ряд особенностей:
- Малые габаритные размеры – это позволяет снизить общие размеры трансформаторной подстанции, что актуально для больших городов с плотной застройки.
- Повышенная безопасность для обслуживающего персонала – отсутствие доступа (пыль, влага, грызуны, а также люди) к первичным токоведущим частям снижает вероятность возникновения внутренней дуги в баке практически до нуля. Это не только гарантирует высокую безопасность, но и снижает риск возникновения аварийных ситуаций.
- Низкие затраты на обслуживание – первичные токоведущие части не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы КРУЭ.
КРУЭ OptiRing устанавливаются в трансформаторных подстанциях и выполняют функции присоединения, питания и защиты силовых трансформаторов в кольцевых или радиальных схемах электроснабжения. Они имеют широкий спектр применений в сетях 6-20 кВ и подойдут для использования на промышленных, инфраструктурных, сетевых объектах, например:
- В трансформаторных подстанциях (бетонных, кирпичных, в металлическом корпусе) при организации энергоснабжения городских районов;
- Во встроенных подстанциях, питающих торговые центры, бизнес-центры и т.д.;
- Во внутрицеховых подстанциях промышленных предприятий;
- Для организации энергоснабжения центров обработки данных и аэропортов.
Основные преимущества КРУЭ OptiRing:
- Повышенная безопасность и полная герметичность бака.
- Роботизированная сварка бака,
- Выходной контроль всех сварных швов,
- Герметичность бака на весь срок службы (30 лет),
- Отсутствие доступа персонала к токоведущим частям,
- Токоведущие части не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
- Гибкая конфигурация КРУЭ OptiRing:
- Конфигурация бака от 1-ого до 6-ти присоединений,
- Единая ширина всех типов присоединений делает устройство универсальными для любого объекта (325 и 375 мм),
- Любая конфигурация присоединений внутри бака,
- Расширенный функционал благодаря возможности стыковать моноблоки и модульные ячейки между собой,
- Удобство подключения благодаря возможности выбрать расположение выводов для расширения (сбоку/сверху).
- Вакуумный силовой выключатель:
- Отдельная дугогасительная среда для коммутации токов КЗ,
- Контакты из сплава меди и хрома (минимальный уровень перенапряжений при коммутации);
- Высокий коммутационный ресурс: 30 коммутаций полных токов короткого замыкания (25 kA),
- Отсек приводов коммутационных аппаратов:
- Возможность установки резисторов обогрева, УТКЗ, электромагнитных блокировок,
- Гарантированные механические указатели положения коммутационных аппаратов (индикатор положения находится на одном валу с коммутационным аппаратом),
- Возможность установки индикатора давления элегаза с доп контактами.
Узнать больше о КРУЭ OptiRing можно на сайте или у официальных дистрибьюторов компании.