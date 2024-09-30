КРУЭ OptiRing: малогабаритные распределительные устройства для вторичного распределения электроэнергии от КЭАЗ

КЭАЗ смещает фокус с выпуска компонентов на разработку готовых решений. В номенклатуре компании появились комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) OptiRing на номинальное напряжение 6-20 кВ.

Малогабаритные КРУЭ представляют собой моноблок, все первичные токоведущие части которого находятся в герметичном корпусе, который, в свою очередь, запаян и заполнен элегазом в качестве изолирующей и дугогасящей среды. Использование элегаза в OptiRing позволяет существенно уменьшить габаритные размеры устройства по сравнению с классическими КРУ/КСО с воздушной изоляцией. КРУЭ OptiRing имеет ряд особенностей:

Малые габаритные размеры – это позволяет снизить общие размеры трансформаторной подстанции, что актуально для больших городов с плотной застройки.

Повышенная безопасность для обслуживающего персонала – отсутствие доступа (пыль, влага, грызуны, а также люди) к первичным токоведущим частям снижает вероятность возникновения внутренней дуги в баке практически до нуля. Это не только гарантирует высокую безопасность, но и снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

Низкие затраты на обслуживание – первичные токоведущие части не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы КРУЭ.

КРУЭ OptiRing устанавливаются в трансформаторных подстанциях и выполняют функции присоединения, питания и защиты силовых трансформаторов в кольцевых или радиальных схемах электроснабжения. Они имеют широкий спектр применений в сетях 6-20 кВ и подойдут для использования на промышленных, инфраструктурных, сетевых объектах, например:

В трансформаторных подстанциях (бетонных, кирпичных, в металлическом корпусе) при организации энергоснабжения городских районов;

Во встроенных подстанциях, питающих торговые центры, бизнес-центры и т.д.;

Во внутрицеховых подстанциях промышленных предприятий;

Для организации энергоснабжения центров обработки данных и аэропортов.

Основные преимущества КРУЭ OptiRing:

Повышенная безопасность и полная герметичность бака. Роботизированная сварка бака, Выходной контроль всех сварных швов, Герметичность бака на весь срок службы (30 лет), Отсутствие доступа персонала к токоведущим частям, Токоведущие части не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Гибкая конфигурация КРУЭ OptiRing: Конфигурация бака от 1-ого до 6-ти присоединений, Единая ширина всех типов присоединений делает устройство универсальными для любого объекта (325 и 375 мм), Любая конфигурация присоединений внутри бака, Расширенный функционал благодаря возможности стыковать моноблоки и модульные ячейки между собой, Удобство подключения благодаря возможности выбрать расположение выводов для расширения (сбоку/сверху).

Вакуумный силовой выключатель: Отдельная дугогасительная среда для коммутации токов КЗ, Контакты из сплава меди и хрома (минимальный уровень перенапряжений при коммутации); Высокий коммутационный ресурс: 30 коммутаций полных токов короткого замыкания (25 kA),

Отсек приводов коммутационных аппаратов: Возможность установки резисторов обогрева, УТКЗ, электромагнитных блокировок, Гарантированные механические указатели положения коммутационных аппаратов (индикатор положения находится на одном валу с коммутационным аппаратом), Возможность установки индикатора давления элегаза с доп контактами.



Узнать больше о КРУЭ OptiRing можно на сайте или у официальных дистрибьюторов компании.