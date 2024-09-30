На пермском химическом заводе произошел пожар

На заводе "Камтэкс-Химпром" произошёл пожар. Об этом сообщает ИА URA.RU со ссылкой на телеграм-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости".

Со слов очевидцев, что на заводе "Камтэкс-Химпром" сгорели очистные сооружения. Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю уточнила, что площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание насоса в градирне. В результате пожара сгорели электрические кабели. К счастью, пострадавших нет.

АО "Камтэкс-Химпром" является преемником Пермского химического завода имени Серго Орджоникидзе, который был основан в 1916 году под названием Пермский суперфосфатный завод. Предприятие занимается производством химических веществ, используемых в различных отраслях промышленности.