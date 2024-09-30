В Хабаровске проведут ремонт проспекта за 753 млн рублей

Работы по ремонту проспекта 60-летия Октября проведут в Хабаровске от ул. Машинистов до пер. Гаражный, сообщает RosTender.info.

Организацию выберут при помощи тендера. Заявку на участие можно подать до 15 октября. На работы потратят 753 млн рублей из бюджета городского округа на 2025 год.

Основной целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги. В рамках работ необходимо провести расчистку полосы отвода, защиту подземных инженерных коммуникаций, устройство слоев дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, ремонт тротуара и посадочных площадок, установка автопавильонов. Сроки выполнения работ с 01 апреля 2025 года по 30 ноября 2025 года.