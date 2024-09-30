Выбран подрядчик для строительства тоннеля в Нововятске

30 сентября подвели итоги конкурса по выбору подрядчика для строительства тоннельного перехода под железнодорожными путями в Нововятском районе Кирова. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

— Строительство тоннельного перехода под Транссибом в Нововятском районе Кирова важный вопрос. Я уже говорил, что в августе было получено положительное заключение экспертизы, после которого объявили конкурс по выбору подрядчика для строительства тоннеля. Конкурс состоялся, подрядчик определен —это компания АО «Автобан», — сказал Александр Соколов.

Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев рассказал, на конкурс было подано 5 заявок, в ходе отбора победила компания «Автобан».

— В течение 10 дней с компанией-победителем будет подписан контракт на строительство тоннеля, после чего можно начинать работы, — сказал Алексей Жердев.

Напомним, что для начала работ по строительству тоннеля в 2024 году выделены средства областного бюджета. Их завершение планируется к 2028 году.

Добавим, что строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» – одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний, многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства и Государственной компании «Автодор». Компания занималась строительством и реконструкцией на федеральных трассах ЦКАД-3, ЦКАД-4, М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток», занималось строительством М-7 «Волга», дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.