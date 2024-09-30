Законопроект об агентском НДС на вторичную медь поступит для рассмотрения в первом чтении Госдуму. Ассоциация «Электрокабель» работает над устранением НДС-угрозы

Законопроект об агентском НДС на вторичную медь был одобрен на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам 30 сентября 2024 года. Поправки к ст. 161 НК РФ в редакции Лугового А.К. поступят на голосование в первом чтении уже этой осенью.

"НДС-угроза" и "декриминализация" вторичной меди — это серьезные вызовы кабельной отрасли, над решением которых Ассоциация "Электрокабель" активно работала более трех лет. Схема налогообложения, когда НДС платится вперед "за агента", показала свою эффективность в алюминии и может быть применена и для медных полуфабрикатов. Смысл инициативы заключается в том, чтобы кабельные заводы взяли на себя обязанность по уплате НДС за своего агента. С одной стороны, выглядит так, что кабельщики оплачивают НДС за "прошлый передел", но это позволяет избежать дальнейших претензий налоговых органов по доначислению НДС. К сожалению, именно практика доначислений НДС за прошлые переделы стала системной проблемой для предприятий, работающих со вторичной медью. Получалось, что предприятия работали на свой страх и риск, надеясь, что никто до них не оптимизировал свою налоговую нагрузку. Если поправки будут приняты, то кабельный завод оплатит НДС вперед и гарантированно избавит себя от любых претензий со стороны налоговых органов.

Такая практика может выглядеть неоднозначной, но специфика НДС в том, что чем больше заплатишь, тем больше примешь к вычету, поэтому серьезной дополнительной налоговой нагрузки на предприятия не создается. Как механизм агентского НДС будет работать на практике — пока сказать трудно. Некоторые поставщики медной катанки опасаются, что это может привести к росту цен и созданию неблагоприятных условий для переработчиков, когда заводы будут отказываться работать с вторичной медью. Однако, если учесть, что около 60% объемов медной катанки на кабельном рынке — это вторичная медь, и что далеко не все заводы могут работать с крупными поставщиками по квотовым закупкам, то сценарий "выпадения" рынка вторичной катанки маловероятен.

Большинство кабельщиков оценивает законопроект как полезный, ведь он делает кабельный бизнес безопаснее.

Президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков так прокомментировал новость об одобрении поправок:

Сегодня Комтет по бюджету и налогам Госдумы одобрил текст поправок ст.161 НК РФ в редакции Лугового А.К. Три года совместной кропотливой работы! Мои поздравления и кабельный респект Андрею Константиновичу, что ведет проект до конца, через многочисленные тернии к кремлевским звездам. Осталось немного, верю депутаты примут в осеннюю сессию, а поправки вступят в силу с Нового года.

На встрече с депутатом Андреем Луговым после заседания присутствовал заместитель генерального директора Ассоциации "Электрокабель" Сергей Аджемов.

Подробнее о законопроекте и НДС-угрозе читайте в материале с 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель"