«Башкирэнерго» ведет массовое техприсоединение в Уфимском районе Башкирии

Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») активно ведут техприсоединение потребителей в д. Подымалово Уфимского района Башкирии. Как и во многих пригородных поселках и деревнях, в этом населенном пункте появляются новые микрорайоны и улицы с массовой жилищной застройкой. На сегодня энергетики подключили к сетям 84 жилых дома и заключили более ста договоров на техприсоединение. Для этого им только в нынешнем году потребовалось поставить под напряжение 4 трансформаторных пункта 10/0,4 кВ, построить 2,1 км ВЛ 10 кВ и 3 км ВЛИ 0,4 кВ.

Во многих домах уже справили новоселье. Чтобы не отключать подачу электроэнергии в жилые дома, сетевики, как правило, проводят работы по техприсоединению новых потребителей под напряжением.