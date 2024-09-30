Кавказ.РФ сдал в эксплуатацию высокогорную канатную дорогу «Орбита» на Архызе

30 сент. 2024, 15:00:00
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Минэкономразвития России
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Институт развития Кавказ.РФ завершил техническое тестирование новой канатной дороги гондольного типа «Орбита» на курорте «Архыз». Это один из семи объектов инфраструктуры, введённых в эксплуатацию институтом развития с момента передачи курорта управляющей компании «Горные вершины».
 
Техническую готовность «Орбиты» в День туризма оценил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Совместно с председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики Муратом Аргуновым, исполнительным директором Кавказ.РФ Хасаном Тимижевым и директором курорта Романом Киранчуком замминистра поднялся по канатке до хребта Абишира-Ахуба на высоту 3016 метров над уровнем моря.

«Десять лет назад курорт был построен фактически с нуля Кавказ.РФ. В прошлом году «Архыз» перешел к частному инвестору. При этом государство, в лице института развития, продолжает участвовать в его судьбе. Новой управляющей компании передан ряд инфраструктурных объектов, которые были завершены Кавказ.РФ. Среди них гараж ратраков, две кабельные линии, дамба, автомобильная парковка в поселке Романтик, магистральные сети, обустроенная автодорога и сейчас – эта новая канатная дорога», - прокомментировал Сергей Назаров.

Хасан Тимижев сообщил, что по новому объекту завершены все строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также процедура по вводу объекта в эксплуатацию.

«Протяжённость «Орбиты» 2376 метров, в час она сможет перевозить порядка 1200 человек. У канатки один из самых длинных безопорных пролетов на территории страны - 780 метров. По ней будут курсировать десятиместные гондолы, две из которых оснащены стеклянным полом для максимальных впечатлений. Так что, благодаря уникальной по своим техническим характеристикам видовой дороге, туристы смогут путешествовать по самым живописным местам Архыза», - рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ.

К примеру, на конечной станции можно будет выйти к экологической тропе, которая ведет на одну из лучших панорамных точек Архыза - Пик Динника (3175 м). Кроме этого, туристы смогут добраться до перевала Федосеева и далее следовать по маршруту к «Голубому ожерелью» Архыза - каскаду горных голубых озер.

«Сегодня мы провели технический запуск новой канатной дороги, еще раз проверили ее готовность. После полной обкатки, ориентировочно с середины октября, планируем открыть ее для туристов», - пояснил генеральный директор курорта Роман Киранчук.

Кавказ.РФ — единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для «открытого» бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат. В Правительстве РФ СКФО курирует вице-премьер Александр Новак.

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