«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 20 многоквартирных домов в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» за восемь месяцев 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям 20 многоквартирных домов. Новому жилому фонду суммарно обеспечено 3,2 мегаватта (МВт).

Основной объем мощности для современных комплексов (2,2 МВт) выдан в городе Нальчике.

«Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений работы энергетиков, способствующее росту инвестиционной привлекательности региона. При этом обеспечение электроэнергией жилого фонда – на особом контроле. За каждым проектом стоит благополучие тысяч людей, их ежедневный комфорт и безопасность», – отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Резуан Загаштоков.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.