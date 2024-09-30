«Россети» обеспечили современную схему электроснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова

30 сент. 2024, 16:45:02
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...

«Россети» завершили масштабный проект по повышению надежности электроснабжения главного корпуса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – крупнейшего научно-образовательного центра России, который в следующем году отметит 270-летие.

В рамках комплекса мероприятий компания «Россети Московский регион» построила 10 трансформаторных подстанций, проложила несколько кабельных линий общей протяженностью свыше 25 км.

Проект позволит обеспечить не только качественное электроснабжение университета, но и провести работы по демонтажу 27 подстанций, расположенных на разных этажах главного корпуса МГУ, тем самым освободить полезную площадь в образовательных целях.

Центральное здание университетского комплекса МГУ – самое высокое из семи построенных сталинских высоток. В нем расположены геологический, механико-математический и географический факультеты, ректорат, научная библиотека, музей землеведения, актовый зал и Дворец культуры. Несколько секторов здания выделены под общежития для студентов и аспирантов, а также квартиры для профессорско-преподавательского состава. Для функционирования этой инфраструктуры энергетики обеспечивают выдачу 23 МВт мощности.

«Россети» содействуют реализации образовательных проектов во всех регионах присутствия. Например, в подмосковном Долгопрудном построили новые энергообъекты для электроснабжения кластера естественно-математической направленности для одаренных детей, в Когалыме – для научно-образовательного центра нефтегазовой отрасли.

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