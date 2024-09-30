«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения потребителей Ровенского района

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали воздушную линию электропередачи (ВЛ) 110 кВ Пушкино-Ровное. Энергетики заменили 1800 линейных изоляторов и смонтировали 222 птицеотпугивающих устройства.

Линия электропередачи обеспечивает электроснабжение подстанций (ПС) 110/35/10 кВ «Тарлыковка» и 110/35/10 кВ «Ровное». От ПС 110/35/10 кВ «Тарлыковка» электроэнергия поступает в села Скатовка и Тарлыковка, где проживают около 2 тыс. человек. Подстанция 110/35/10 кВ «Ровное» обеспечивает электроснабжение рабочего поселка Ровное (население более 4,3 тыс. человек), расположенных в нем объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Также от ПС электроэнергию получают еще девять населенных пунктов (около 3,5 тыс. жителей).

Ремонт воздушной линии электропередачи проведен в рамках реализации годового плана по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса «Россети Волга», определяющего подготовку энергетиков к предстоящему отопительному сезону. Ремонтные работы повысили надежность эксплуатации ВЛ и создали условия для бесперебойного электроснабжения потребителей в отопительный сезон 2024-2025 годов.