«Силовые машины» изготовили рабочее колесо для модернизации Чиркейской ГЭС

«Силовые машины» успешно предъявили заказчику рабочее колесо, изготовленное для модернизации гидроагрегата № 3 Чиркейской ГЭС.

В цехе гидротурбин Ленинградского Металлического завода (входит в АО «Силовые машины») в присутствии представителей заказчика успешно проведена приемка рабочего колеса в соответствии с утвержденным планом качества. В том числе выполнены статическая балансировка и контроль геометрических параметров, подтвердившие высокую точность изготовления и сборки узла.

Чиркейская ГЭС ПАО «РусГидро» – крупнейшая гидроэлектростанция Северного Кавказа. Обладая высокими маневренными возможностями, она является основной регулирующей станцией в Объединенной энергосистеме Юга России.

Масштабное обновление гидроэлектростанции с применением генерирующего оборудования «Силовых машин» реализуется в рамках Программы комплексной модернизации «РусГидро». Соответствующий договор компании подписали в 2021 году.

Для модернизации Чиркейской ГЭС «Силовые машины» обеспечивают проектирование, изготовление, поставку и шефмонтаж четырех гидротурбин и четырех гидрогенераторов.

В результате реализации проекта будет увеличен КПД гидротурбин, а мощность каждого гидроагрегата станции (при расчетном напоре) возрастет с 250 до 275 МВт.