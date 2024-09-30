Уральский филиал ПАО «Россети» усилил грозозащиту ЛЭП, связывающей Свердловскую и Пермскую энергосистемы

Работы проведены на линии электропередачи 220 кВ «Цемент – Качканар», которая обеспечивает энергетические связи Свердловской области и Пермского края. Энергетики смонтировали новый грозотрос протяженностью 56 км. Такое оборудование предназначено для защиты от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений, которые могут приводить к нештатным ситуациям.

Использован современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Линия электропередачи 220 кВ «Цемент – Качканар» оснащена двумя параллельными грозотросами. Это значительно повышает надежность транзита электроэнергии между Пермским краем и Свердловской областью.