Завершен ремонт коммутационной аппаратуры на системообразующих подстанциях Приамурья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока отремонтировал высоковольтные выключатели на 10 подстанциях 220 кВ Амурской области. Проведенные работы обеспечат в предстоящий осенне-зимний период надежность электроснабжения региона с населением более 750 тыс. человек, где реализуются крупные инфраструктурные и промышленные проекты.

Аппаратура предназначена для отключения электрической цепи при эксплуатации энергообъекта, в том числе в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

Наибольший объем работ выполнен на подстанциях 220 кВ «Лопча» и «Светлая», которые питают объекты Байкало-Амурской магистрали и участвуют в выдаче мощности Зейской ГЭС, а также на объектах 220 кВ «Белогорск», «Сковородино» и «Ключевая», снабжающих электроэнергией участки Транссиба и западных районов Приамурья.