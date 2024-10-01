Мост через реку Малый Караман в Саратовской области капитально обновят

Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников 30 сентября встретился с журналистами и рассказал, на что Петербург будет тратить деньги в ближайшие три года. Через несколько часов проект бюджета опубликовали на сайте комитета финансов. Алексей Корабельников отметил, что в этом году город заканчивает погоню за дефицитом школ и детсадов и с 2025-го начинает строить их уже в плановом режиме &mda...