Мост через реку Малый Караман в Саратовской области капитально обновят
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Малый Караман в Саратовской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
Мост протяженностью 237,5 метров расположен на 356-м километре трассы автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Марксовском районе.
«Это один из самых загруженных мостов Саратовской области: он объединяет не только город Маркс с селом Павловка, но и все объекты, расположенные на шоссе по направлению к Саратову. На данный момент разработан проект, по итогам которого объект станет четырехполосным», – сказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Анна Баянова.
Так, специалистам предстоит полностью заменить пролетные строения и мостовое полотно.
Кроме того, будет предусмотрено:
- сохранение опор с односторонним уширением вправо по ходу километража;
- полная замена ригелей опор для устройства проектных конструкций пролетных строений.
После окончания работ грузоподъемность моста останется прежней – А14, Н14: он спокойно выдержит автомобили общим весом до 100 тонн.
Территорию вокруг объекта благоустроят.
Застройщик – ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».
Проектировщик – ООО «Геоинформационные и Транспортные Технологии».