На строящейся станции метро «Рублево-Архангельское» началась подготовка к проходке тоннелей

Шестиметровые щиты пройдут до перспективных станций «Липовая роща» и «Ильинская».

На строительной площадке станции «Рублево-Архангельское» одноименной линии метро началось устройство двух монтажно-щитовых камер. Их разместят с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция “Рублево-Архангельское” возводится на западе Москвы на территории строящегося жилого комплекса. Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции “Липовая роща”. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции “Ильинская”. Каждый из четырех щитов пройдет около 2,3 километра тоннелей», — рассказал Владимир Ефимов.

Всего при создании обеих камер предстоит разработать более 44 тысяч кубометров грунта. Для укрепления котлованов и устройства постоянного фундамента используется метод «стена в грунте», а узкие глубокие траншеи делают с помощью специализированной техники.

«В дальнейшем камеры будут объединены единым котлованом для обеспечения сбойки перегонных тоннелей и станционного комплекса. В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты — вспомогательной конструкции, задающей направление разработки грунта и защищающей от обрушения», — добавил руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Рублево-Архангельская линия метро пройдет на северо-западе столицы под жилой и промышленной застройкой, парковыми зонами и водоемами. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское. Новая ветка улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. С нее можно будет сделать пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что щит «София» начал строить перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» на будущей Рублево-Архангельской линии метро.