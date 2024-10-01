Первые электрозарядные станции установили в Коми

В Сыктывкаре установили две электрозарядные станции (ЭЗС), их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми. Станция, которая появилась возле мэрии Сыктывкара, уже работает в тестовом режиме. Вторая ЭЗС ждет выполнения технологического присоединения.

Отмечается, что тарифная политика будет определена после заключения договора с энергосбытовой компанией. В 2025 году ООО "Единый оператор ЭЗС" планирует установить еще пять станций в крупных населенных пунктах республики. По данным Госавтоинспекции Коми, в республике зарегистрированы более 240 электромобилей. Большая их часть находится в Сыктывкаре и Ухте.