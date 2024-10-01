Первые электрозарядные станции установили в Коми
01 окт. 2024, 15:45:00
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В Сыктывкаре установили две электрозарядные станции (ЭЗС), их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми. Станция, которая появилась возле мэрии Сыктывкара, уже работает в тестовом режиме. Вторая ЭЗС ждет выполнения технологического присоединения.
Отмечается, что тарифная политика будет определена после заключения договора с энергосбытовой компанией. В 2025 году ООО "Единый оператор ЭЗС" планирует установить еще пять станций в крупных населенных пунктах республики. По данным Госавтоинспекции Коми, в республике зарегистрированы более 240 электромобилей. Большая их часть находится в Сыктывкаре и Ухте.
Началось строительство магистрали М-32 в Приморском районе Петербурга
01 окт. 2024, 17:15:02
В Петербурге начали устройство буронабивных свай для будущей развязки магистрали М-32. Об этом сообщает Смольный 1 октября. Как говорится в сообщении, саму трассу протяженностью 7,7 км будут строить в 4 этапа, работа будет вестись параллельно. В первый этап (5,2 км) входит участок магистрали и развязка с путепроводом через железную дорогу Сестрорецкого направления и улицу Южную с подк...
На строящейся станции метро «Рублево-Архангельское» началась подготовка к проходке тоннелей
01 окт. 2024, 16:00:00
Шестиметровые щиты пройдут до перспективных станций «Липовая роща» и «Ильинская». На строительной площадке станции «Рублево-Архангельское» одноименной линии метро началось устройство двух монтажно-щитовых камер. Их разместят с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительст...
Мост через реку Малый Караман в Саратовской области капитально обновят
01 окт. 2024, 14:30:21
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Малый Караман в Саратовской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. Мост протяженностью 237,5 метров расположен на 356-м километре трассы автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Марксовском районе. «Это один из самых загр...
Мегастройки, социалка и праздники. Смольный показал план на 2025 год
01 окт. 2024, 14:00:08
Финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников 30 сентября встретился с журналистами и рассказал, на что Петербург будет тратить деньги в ближайшие три года. Через несколько часов проект бюджета опубликовали на сайте комитета финансов. Алексей Корабельников отметил, что в этом году город заканчивает погоню за дефицитом школ и детсадов и с 2025-го начинает строить их уже в плановом режиме &mda...
Георгий Бородулин рассказал о реализации кластерной политики в Томской области
01 окт. 2024, 13:45:13
В областной администрации состоялось заседание совета по вопросам науки и технологического развития, который возглавляет губернатор Томской области Владимир Мазур. В ходе совета участники утвердили проект программы научно-технологического развития региона. Важное место в программе занимает реализация кластерной политики, о которой на заседании доложил глава регионального Департамента инвестицио...
Открыто движение поездов по новому разъезду на БАМе в Хабаровском крае
01 окт. 2024, 13:30:04
Новый Разъезд 3506 км на перегоне Баджал – Джамку в Хабаровском крае после переключения на современную цифровую систему управления готов к приему поездов. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. В ходе обустройства разъезда переработано 41,2 тыс. куб. м грунта, построено 2,6 км нового пути, уложено...
В Забайкальском крае состоялась торжественная церемония укладки символического «золотого звена», которое соединило западный и восточный БАМ
01 окт. 2024, 12:15:04
1 октября 1984 года на станции Куанда в Забайкальском крае состоялась торжественная церемония укладки символического «золотого звена», которое соединило западный и восточный БАМ. Сегодня, 40 лет спустя, на этом же месте железнодорожные строители снова делают стыковку, только уже второго пути. С видеообращением к участникам события выступил вице-премьер правительства России...
На строительства Широтной магистрали в 2025 году из бюджета выделят 26 млрд рублей
01 окт. 2024, 10:45:09
На II-IV этап строительства Широтной магистрали скоростного диаметра (ШМСД) в бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год заложат 26 млрд рублей. Концессионное соглашение на реализацию проекта Смольный планирует заключить в ближайшее время, рассказал на встрече с журналистами 30 сентября вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Финансировать строительство новой магистрали будут из городского и ф...
На «Верфи братьев Нобель» заложили второй российский краболов-живовоз проекта 6135
30 сент. 2024, 16:00:15
Торжественная церемония закладки второго отечественного судна для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 состоялась на «Верфи братьев Нобель» концерна «Калашников» в г. Рыбинске Ярославской области. Заказчик судна — ООО «Восток» (г. Владивосток). Рыбопромысловая компания подписала контракт с верфью на строительст...
Шесть судов за раз: «Окская судоверфь» заложила новую серию краболовов
30 сент. 2024, 15:15:15
30 сентября 2024 года на "Окской судоверфи" (г. Навашино, Нижегородская область) состоялась закладка килей шести краболовных судов проекта ССа 5712LS для группы компаний "Русский краб". Об этом говорится в сообщении группы. Новые суда строятся по итогам второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, прошедшего в 2023 году. Краболовы проекта ССа 5712LS пр...
Кавказ.РФ сдал в эксплуатацию высокогорную канатную дорогу «Орбита» на Архызе
30 сент. 2024, 15:00:00
Институт развития Кавказ.РФ завершил техническое тестирование новой канатной дороги гондольного типа «Орбита» на курорте «Архыз». Это один из семи объектов инфраструктуры, введённых в эксплуатацию институтом развития с момента передачи курорта управляющей компании «Горные вершины». Техническую готовность «Орбиты» в День туризма оценил замест...
«РусГидро» займет почти 80 млрд рублей для расширения Партизанской ГРЭС в Приморском крае
30 сент. 2024, 11:00:05
Компания заключила договор синдицированного кредита (это кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами. прим.ред.) с совокупным лимитом 79 млрд рублей. Как сообщает сама компания в разделе информации для акционеров и инвесторов, процентная ставка определяется в размере суммы ключевой ставки Банка России (или заменяющей ее ставки) и применимой маржи отдельно по каждому...
Завод погонажных изделий будет построен в промпарке «Томск» до 2034г
27 сент. 2024, 17:30:02
Компания "Технокомплект", ставшая резидентом промпарка "Томск", планирует до 2034 года построить на Северной площадке завод погонажных изделий; общий объем инвестиций в проект превысит 1 миллиард рублей, а налоговые отчисления в бюджеты города и области за период реализации составят более 180 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации. Ранее сообщалос...
Московская судостроительная верфь откроется в последний день 2024 года
27 сент. 2024, 17:15:03
Открытие Московской судостроительной верфи в Нагатинском затоне запланировано на 31 декабря 2024 года. Об этом пишет 27 сентября РБК со ссылкой на два источника, знакомых с планами по запуску предприятия. По данным собеседников издания, площадка будет передана в управление Sitronics Group (дочерняя структура АФК "Система"). В пресс-службе дептранса Москвы изданию сказали, что в Нагати...
РФПИ и российские НК создают фонд инвестиций в технологии для нефтегаза
27 сент. 2024, 17:00:02
Российский фонд прямых инвестиций и российские нефтегазовые компании договорились о создании отраслевого инвестиционного фонда "Технологии для нефтегазовой промышленности". Его задача - инвестиции в компании, развивающие критически важные технологии для нефтегазовой отрасли, сообщил РФПИ. Капитал фонда формируется на паритетной основе, при этом частные инвесторы вкладывают не менее 1...
На площадке «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск» введен в эксплуатацию комплекс инженерной инфраструктуры
27 сент. 2024, 16:45:02
На площадке «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск» введен в эксплуатацию комплекс внутриплощадочной инженерной инфраструктуры, включающий автомобильную дорогу протяженностью 1,6 км., кабельные линии наружного освещения, дождевую канализацию. Соответствующее разрешение 24.09.2024 выдано Минвостокразвития России. Строительство объекта начато в 2022 г...
ВЭБ рассматривает новые проекты в энергетике на 350 млрд рублей
27 сент. 2024, 16:30:02
Модернизация и строительство новой энергетической инфраструктуры в ближайшие годы будут одним из фокусных направлений ВЭБа, заявил на полях Российской энергетической недели глава корпорации Игорь Шувалов. По его словам, следующие сегменты энергетики приоритетны для организации: модернизация тепловой генерации и сетей, обновление систем водоснабжения и водоотведения, утилизация отходов и обновление...
В Петербурге начали тянуть трамвайную линию «Славянка» над КАД
27 сент. 2024, 16:00:02
В Петербурге стартовал очередной этап строительства трамвайной линии «Славянка» по маршруту Купчино — Шушары — Славянка. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Новый этап строительства протянет трамвайную линию через кольцевую автодорогу (КАД). Конструкция будет выполнена в виде путепровода. Таким образом, трамвай по этому маршруту будет следовать на третье...
Земляные работы на обходе села Сокуры в Татарстане выполнены на 60%
27 сент. 2024, 14:15:19
Всего в рамках реконструкции участка с 20-го по 43-й км автодороги Р-239 Казань – Оренбург со строительством обхода с. Сокуры необходимо выполнить 1 млн 800 тыс. куб. м земляных работ. На сегодняшний день работы выполнены на 60% от общего объема. На участке протяженностью 24 км дорожники уже срезали 925 тыс. куб. м грунта по заданному профилю. Самый большой объем данных работ ведется на у...
Собянин: Щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро
26 сент. 2024, 17:45:20
Щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. «Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пройдет 349 метров, ещё 204 строителям предстоит пройти горным способом. Строящийся отрез...