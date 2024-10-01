Системные операторы Румынии, Грузии, Азербайджана и Венгрии создают совместное предприятие для реализации проекта Black Sea Cable

01 окт. 2024, 15:00:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС

Системные операторы Румынии Transelectrica, Грузии GSE, Азербайджана AzerEnerji и Венгрии Mavir подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет размещено в Румынии, для реализации проекта по строительству трансграничного подводного HVDC соединения в Черном море.

Проект Black Sea Cable, реализация которого началась в декабре 2022 г., предусматривает прокладку 1 155 км подводной КЛ, которая соединит энергосистемы Румынии и Грузии, а также соответствующее расширение передающих сетей Венгрии и Азербайджана. По словам министра энергетики Румынии, проект имеет большое значение как для стран Черноморского региона, так и для ЕС в целом, так как трансграничное соединение свяжет рынки стран Черноморского региона, обеспечивая разнообразие поставщиков, что в первую очередь ведет к укреплению энергетической безопасности региональных энергосистем и снижению цен на электроэнергию для потребителей. Проект также внесет вклад в декарбонизацию энергетического сектора, поскольку по трансграничному соединению будет передаваться электроэнергия от ВИЭ.

Предварительное ТЭО проекта будет представлено на 29-й Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, которая состоится в Баку в конце ноября этого года, а в период 2025-2026 гг., по данным GSE, будут проведены исследования для оценки воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу, а также исследование морского дна в месте прохождения соединения.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy http://www.smart-energy.eu

 

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