Анадырская ТЭЦ и Анадырская Газомоторная ТЭЦ готовы к зиме

АО «Чукотэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило плановые ремонты на Анадырской ТЭЦ и Анадырской Газомоторной ТЭЦ, обеспечивая надежное энергоснабжение Чукотки в преддверии зимы.

«Мы провели все необходимые мероприятия для бесперебойной работы электростанций в осенне-зимний период 2024–2025 годов», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации АО «Чукотэнерго» Степан Тищенко. — Оборудование электростанций проверено, сформированы аварийные запасы материалов и топлива. Чукотэнерго обеспечит бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящий отопительный сезон».

В период с 08 по 10 октября на Анадырской ТЭЦ будут проводиться испытания и пуск генерирующего оборудования. В эти дни с 09 часов до 18 часов возможны кратковременные ограничения электроснабжения, связанные с переключениями в электрических сетях и настройкой оборудования под нагрузкой.

В случае кратковременных ограничений электрической энергии, скачков напряжения в энергосистеме Анадырского энергоузла не будет. Электроприборы потребителей в безопасности, так как в энергоузле установлены защитные системы, обеспечивающие соблюдение стабильного уровня напряжения.

Риски длительных отключений электричества и тепла отсутствуют, так как энергетические объекты в навигацию обеспечены всем необходимым для надежной работы.