Кубанский девелопер «Крымск-Сити» вложит 12 млрд руб. в первый проект КРТ в Крымске

Строительная компания "Крымск-Сити" инвестирует 12 млрд рублей в реализацию проекта комплексного развития территорий (КРТ) на участке в 25 гектаров в городе Крымске.

Согласно информации, размещенной на сайте ГИС Торги, "Крымск-Сити" стал единственным участником торгов администрации Крымского района на право заключения договора о комплексном развитии 24,56 га незастроенной территории в Крымске. Торги был признаны несостоявшимися, вместе с тем, комиссия признала заявку стройкомпании соответствующей условиям конкурса и приняла решение заключить контракт с единственным участником.

По условиям договора о комплексном развитии территории, минимальный объем финансирования работ составит 12 млрд рублей. Земельный участок расположен в границах приаэродномной территории Крымска. В документации отмечается, что помимо жилых домов проектом предусмотрено строительство детских садов, объектов здравоохранения на площади 1,1 тыс. кв. метров.

Предельный срок реализации проекта составит 5-6 лет.

По данным администрации Крымска, новый микрорайон будет рассчитан на 13,6 тыс. жителей, это - первый проект КРТ в городе. Сейчас население города немногим превышает 50 тыс. человек. Проектом предусмотрено возведение 30 домов , школы на 2,4 тыс. человек, 4 детских садов, досуговых центров, парка. Приступить к реализации проекта планируется в 2024 году.

"Крымск-Сити" зарегистрирована в Краснодаре в июле 2024 года специально для реализации проекта. Бенефициаром является Анна Сигида, которой также принадлежит краснодарская стройкомпания "Строй бизнес групп" с выручкой в 76,6 млн рублей в 2023 году, и "Белореченская строительная компания" (создана в июле 2024 года).