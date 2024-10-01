«Россети» завершили строительство 400-километровой цифровой линии связи в магистральных электросетях Южного Урала

На пяти линиях электропередачи 220-500 кВ, которые образуют межсистемный транзит «Орск – Магнитогорск – Челябинск», завершился монтаж встроенного в грозозащитный трос волоконно-оптического кабеля. Протяженность созданной цифровой линии связи составила около 400 км, стоимость работ – более 500 млн рублей. Проект увеличил надежность транзита и эффективность технологического управления энергообъектами Южного Урала.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии и связанных с этим электрических перенапряжений, которые могут приводить к нештатным ситуациям. Встроенный в него оптический кабель обеспечит информационный обмен между ключевыми центрами питания регионов и позволит повысить наблюдаемость сети.

Применено решение на основе технологии спектрального уплотнения. Использовано оборудование, которое дает возможность передачи данных без промежуточных пунктов усиления сигнала.

Общая протяженность волоконно-оптических линий в магистральных электросетях Урала теперь превышает 13,5 тыс. км, покрытие энергообъектов собственной цифровой связью составляет 97%.