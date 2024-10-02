Энергетики повысили надежность электроснабжения более пяти тысяч потребителей в г. о. Коломна

Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельно-воздушных линий и подстанций на территории г. о. Коломна. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения более пяти тысяч потребителей.

Всего с начала года выполнена замена провода и опор распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,9 км на ул. Песочной, Кирпичной, Глинной, Полевой, Подлипки-3 и Подлипки-4, на территории СНТ «Отдых» и СНТ «Коломзавод-2». Также ремонт 1,9 км высоковольтных кабельных линий 10 кВ от питающего центра «Голутвин» до РТП-85 и РТП-150 обеспечили качество электроснабжения потребителей в микрорайоне Колычево.

В июне энергетики отремонтировали распределительную трансформаторную подстанцию РТП-128, расположенную на ул. Ленина. В распределительном устройстве РУ-10 кВ заменили оборудование первой секции. Взамен исчерпавших эксплуатационный ресурс семь ячеек с масляными выключателями установили современные ячейки с вакуумными выключателями. От данной электроустановки запитаны трансформаторные подстанции на ул. Ленина, Шилова, Красная Заря, Пионерской, которые обеспечивают электроснабжение центральной части города, в том числе жителей 15 многоквартирных жилых домов, школы № 14, детских садов № 3 и 14, станции перекачки № 11 и насосной станции № 8.

Программа капитального ремонта «Мособлэнерго» реализуется ежегодно в каждом округе Подмосковья, где имеются сети компании. Силами работников филиалов компании и подрядных организаций выполняется ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, электрооборудования распределительных и трансформаторных подстанций, и расчистка охранных зон вдоль ЛЭП.