Инвестор построит общественно-деловой комплекс в районе Хорошево-Мневники

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город передал московскому застройщику земельный участок в аренду без проведения аукциона. Участок расположен в районе Хорошево-Мневники, недалеко от станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Застройщик планирует возвести здесь общественно-деловой комплекс. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город предоставил инвестору без торгов 0,67 гектара земли для возведения в районе Хорошево-Мневники общественно-делового комплекса. Согласно договору, объект площадью 33,5 тысячи квадратных метров и высотой до 100 метров появится на участке в течение пяти лет. Реализация проекта позволит создать на северо-западе столицы современное многофункциональное пространство, которое может включать магазины, офисы, отделения банков, спортивную инфраструктуру, парковки и другие объекты», — рассказал Максим Гаман.

МаИП — это особый статус, который могут получить инвесторы для строительства объектов, необходимых для развития городской инфраструктуры и создания рабочих мест.