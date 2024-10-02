Мощную инфраструктурную поддержку получили действующие и будущие резиденты ТОР «Хабаровск»

Новых резидентов ТОР ждет обновленная площадка "Парус" в Комсомольске-на-Амуре. Введены в строй внутриплощадочные инженерные сети стоимостью около 780 млн рублей. Мощную инфраструктурную поддержку получили действующие и будущие резиденты "Паруса".

- Минвостокразвития РФ в конце сентября выдало разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса внутриплощадочных сетей. Строительство началось в 2022 году. В состав комплекса вошли: двухполосные асфальтобетонные автомобильные дороги протяженностью 1,6 км и 0,21 км, автомобильная стоянка на 158 машиномест, линии наружного освещения (длиной более 5 км), здание диспетчерской, внутриплощадочные сети водоотведения ливневых стоков (2825 м) с аккумулирующим резервуаром, локальными очистными сооружениями и канализационной насосной станцией, комплектная трансформаторная подстанция и кабельные линии, - сообщили в министерстве экономического развития края. – Благодаря проведенным работам обеспечены подъездными путями, сетями водоотведения и производственно-административными зданиями (ПАЗ) действующие и перспективные резиденты площадки "Парус".

Напомним, с 2020 года на площадке действуют созданные за счет средств федерального бюджета два корпуса ПАЗ общей площадью 2,9 тысячи кв. метров. В настоящее время здесь на условиях льготной аренды разместили производства резиденты площадки "Парус": ООО "Нефтемаш Восток Сервис", ООО "Корпсервис" и ООО "Инновационные технологии на железнодорожном транспорте" (ООО "ИТЖТ").

Принимая во внимание потребности инвесторов в размещении своих производств в готовых ПАЗ, правительство края инициировало создание в 2023-2027 годах на площадке «Паруса» двух дополнительных зданий площадью не менее 3,4 тысячи кв. метров. Здания будут оснащены всей необходимой инфраструктурой. К будущим ПАЗ уже проявляют интерес действующие и перспективные резиденты этой и других площадок ТОР.