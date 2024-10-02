РЭН-2024: Главное из VII Международного форума «Российская энергетическая неделя-2024»

В профессиональном сообществе развернулась активная дискуссия по итогам VII Международного форума «Российская энергетическая неделя-2024», состоявшегося 26-28 сентября в Москве. Повышенный интерес связан не только и не столько с общей тематикой форума, проходившего под девизом «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире», сколько с текущими проблемами и процессами в российском ТЭКе, вызванными, впрочем, в том числе внешним влиянием.

О внешних вызовах и ответах на них сказал в своём выступлении на пленарном заседании РЭН Президент Российской Федерации Владимир Путин. Отметив, что современный мир вошёл в эпоху коренных, необратимых изменений и формирования многополярной модели развития, которая «запускает новую волну глобального роста на весь XXI век», и этот рост будет не в Европе, не в Северной Америке, а в странах БРИКС и государствах, желающих присоединиться к этому объединению, Президент РФ подчеркнул, что Россия будет оставаться одним из ведущих участников энергетического рынка в мире.

За последние два с половиной года российские компании смогли переключить на новые направления поставки нефти, нефтепродуктов и угля, расширить географию и масштабы энергосотрудничества. Строятся новые маршруты на динамично растущие, ёмкие рынки, включая страны ЕврАзЭС, СНГ, юга Евразии. Увеличиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири», растёт экспорт сжиженного природного газа.

Внутри страны продолжается подъём экономики, что подтверждается ростом электропотребления. До конца текущего десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2 % в год.

«В наших планах на этот период – ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции»,– сказал В. Путин.

Вместе с тем, президент обратил внимание на ряд серьёзных проблем, которые впоследствии были детально рассмотрены в рамках целевых дискуссий.

Так как на РЭН состоялось порядка 55 мероприятий, нет возможности рассказать о каждом из них, остановимся лишь на ключевых моментах и выводах.

Системное государственное планирование в ТЭКе

Отечественный ТЭК переходит к системному государственному планированию. Об этом заявил Министр энергетики России Сергей Цивилёв на заседании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика». Об этом говорили представители угольной отрасли на сессии «Угольная промышленность: новые вызовы и возможности», подчеркивая, что ни одно промышленное предприятие не может работать без плана, вписанного в общее государственное планирование.

Сергей Цивилев, министр энергетики России.

Проект Схемы размещения объектов энергетики и программы развития электроэнергетических систем на 2025–2030 годы разработан Системным оператором «ЕЭС» и уже прошёл этап общественных слушаний. В общем, всё указывает на то, что предпринимаются меры по упорядочению ситуации в ТЭК.

Масштабное реформирование энергетической системы

Энергетическая система страны находится на пороге масштабного реформирования. По словам руководства Минэнерго РФ, нынешняя система, созданная предыдущими поколениями и ставшая эталонным образцом для всей мировой энергетики, исчерпала свой ресурс. Наша задача – сформировать новую ЕЭС, которая будет опираться на главные принципы, заложенные в ЕЭС Советского Союза: она должна быть высокотехнологичной и конкурентоспособной по стоимости электроэнергии (в сравнении со всеми странами мира), потому что от этого напрямую зависит конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке и благосостояние наших людей.

Источник: Минэнерго Приморского края.

В рамках реализации этой задачи необходимо сосредоточиться на решении актуальных текущих проблем, прежде всего, на повышении надёжности и эффективности распределительного электросетевого комплекса. Масштабные аварии, произошедшие в летний период на Юге России и в Приморье, привели к массовому отключению электричества в ряде городов. Основными причинами аварийности называются длительное сохранение аномально высоких летних температур и износ сетевого оборудования. Однако к этому следует добавить такие факторы, как низкая квалификация ремонтного персонала, безалаберность территориальных сетевых компаний, не выполняющих своевременные ремонты, ошибки в управлении и много чего ещё.

Справочно: 16 августа 2024 г., примерно в 17:15 по местному времени (10:15 мск) произошло нарушение частотного режима за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики, отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС - Хехцир-2, линия принадлежит МЭС Востока. Предварительная причина - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК).

Импортозамещение и движение в сторону технологического суверенитета

Импортозамещение и движение в сторону технологического суверенитета, экономическая целесообразность использования инновационных технологий в разных отраслях и сегментах ТЭК. В частности, целесообразным направлением учёные и практики считают строительство малых атомных электростанций как в наземном, так и в плавучем исполнении, а также реализацию атомных проектов как внутри, так и за пределами России.

Максим Быстров, председатель правления Ассоциации НП «Совет рынка»

На сессии «Энергия нового дня: симфония света» председатель правления Ассоциации НП «Совет рынка» Максим Быстров, в настоящее время страна осуществляет полный технологический разворот: «мы делаем свои технологии, свои газовые турбины, импортозамещаемся в сетях, в IT, в управлении проектами и так далее». При этом надо понимать, в чем наши разработки имеют явные преимущества, а в чем проигрывают.

Китай делает в два раза дешевле

Проигрывают прежде всего, в стоимости, – считает генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров. Например, китайское тепловое оборудование, генераторы, котлы для электростанций почти вдвое дешевле наших.

Так какой смысл покупать свое, если в Китае дешевле? Китайцы, в свою очередь, готовы осваивать восток России, строить рядом с российской электростанцией свою ГЭС, при условии, что на станции будут работать только китайские строители, китайское оборудование, китайский персонал.

Вопрос денег всегда щепетильный, особенно сейчас, когда электроэнергетическая отрасль потеряла свою инвестиционную привлекательность. Кстати, на реализацию Схемы развития энергетики России до 2042 года потребуется порядка 40 трлн руб. (вы не ослышались – 40 трлн руб.!), а откуда их взять пока не известно: пока есть только два понятных источника – госбюджет и карман потребителя.

Проблемы с финансированием испытывают все отрасли ТЭК, что тормозит развитие энергетической базы. Важно не допустить ситуации, когда ТЭК начнет тормозить развитие отечественной экономики.

Повышение глубины цифровизации и роботизации всех отраслей ТЭК

На круглом столе «Роботы заменят человека?» заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев отметил, что в целом по ТЭК наблюдается низкая плотность роботизации (19 роботов на 10 тыс. сотрудников при не самом амбициозном целевом показателе – 230), что не может не беспокоить, особенно в свете неблагоприятной демографической ситуации: возрастной состав населения выглядит следующим образом: 20-29 лет – 14 млн. человек, 20-39 лет – 22 млн чел., 40-49 лет – 20 млн чел.

Эдуард Шереметцев, заместитель Министра энергетики РФ.

То есть, мы скатываемся в демографическую и, как следствие, в профессиональную яму. Крупные компании это понимают, понимают, что роботизация является важнейшим инструментом замещения человеческих ресурсов, оценивают важность внедрения систем робототехники и границы внедрения этих систем. Активно развивает роботизацию нефтегазовая отрасль, хороший экономический эффект может получить от роботизации угольная промышленность. Необходимо подумать о формировании экосистемы роботизации.

Подготовка Энергетической стратегии до 2050 и 2100 года

На РЭН-2024 президент РФ В. Путин повторил, что ждёт от Минэнерго до конца года готовый вариант Энергостратегии-2050, который разрабатывается уже более двух лет. Глава энергетического ведомства С. Цивилёв обратился к представителям энергетических отраслей, а также к потребителям энергии, принять активное участие в подготовке стратегического документа. И добавил, что сразу после принятия Энергетической стратегии – 2050 сразу начнётся разработка Энергостратегии до 2100 года.

Полигоны для тестирования искусственного интеллекта

Подготовка Энергетической стратегии до 2050 и 2100 года

В рамках форума «Российская энергетическая неделя» состоялось заседание министров энергетики БРИКС, а также награждение победителей Международной Премии «Глобальная энергия» (среди победителей, кстати, россиян нет).

Всего в РЭН-2024 приняли участие более 5300 человек из 81 страны мира.

Текст: Юдина Людмила Юрьевна, обозреватель "Вести в электроэнергетике" специально для RusCable.Ru

Фото: официальный фотобанк Росконгресса